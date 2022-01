LOSC: Botman, Sanches, Bradaric… à quoi va ressembler la fin de mercato des champions de France?

Alors qu’il s’est déjà montré assez actif dans le mercato hivernal, le LOSC devrait rester calme en ce dernier jour. Même si Botman et Sanches sont courtisés et que Bradaric pourrait être prêté.

Deux départs, deux arrivées: le mercato lillois devrait en rester là. Au cours du mois de janvier, le champion de France en titre a accueilli Hatem Ben Arfa et Edon Zhegrova, se séparant de Jonathan Ikoné (Fiorentina) et Yusuf Yazici (prêté au CSKA Moscou). Malgré l’intérêt de cadors pour plusieurs de ses joueurs, le LOSC ne devrait pas enregistrer de nouveaux départs.

Létang veut rester compétitif pour Chelsea

Renato Sanches suscite ainsi l’intérêt de l’AC Milan et des clubs anglais, comme Liverpool et Newcastle, se sont penchés sur Sven Botman. Une offre autour de 35 millions d’euros a même été formulée. Olivier Létang, président du club, souhaite rester compétitif en vue du 8e de finale de Ligue des champions contre Chelsea et accrocher une place européenne en fin de saison. Après 22 journées, les Dogues sont 10es, à deux points du 5e rang.

Un joueur ne faisant plus partie de la rotation pourrait néanmoins être prêté. Barré par Reinildo, qui devrait rester malgré la volonté de l’Atlético de Madrid de le recruter cet hiver, et Gabriel Gudmundsson, Domagoj Bradaric pourrait s’aguerrir loin de Lille, où il n’a joué que 136 petites minutes en Ligue 1 cette saison.

Six joueurs en fin de contrat en juin

Pour rappel, cinq joueurs arrivent en fin de contrat en juin prochain, sans oublier que le prêt de Grbic (Atlético de Madrid) prendra également fin au terme de la saison. Ainsi, le LOSC a encore quelques mois pour prolonger Reinildo, Yilmaz, Xeka, Fonte et Pied, s’il souhaite les conserver.