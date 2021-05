Manchester United: Cavani serait proche de rester

Auteur d'une fin de saison très convaincante avec Manchester United, l'avant-centre uruguayen Edinson Cavani, longtemps pressenti sur le départ, aurait finalement décidé de rester une année supplémentaire chez les Red Devils selon la BBC et ESPN. Après sa prestation XXL face à l'AS Roma (6-2), jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa, son coach Ole Gunnar Solskjaer avait dit vouloir le retenir en Angleterre.

Quel avenir pour Edinson Cavani ? A 34 ans, l’avant-centre de Manchester United ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. L’ex-joueur du PSG, qui s'était engagé sur un contrat d'un an plus une année en option, a totalement convaincu son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Fan du joueur, le coach norvégien a été largement conforté dans son opinion jeudi soir. Face à l’AS Roma en demi-finale aller de Ligue Europa, El Matador a été l’un des très grands artisans du carton de MU 6-2 grâce à deux buts et deux passes décisives. "Edinson a été excellent, a commenté Solskjaer sur Sky Sports. Je l’ai déjà dit, il joue comme un avant-centre dois jouer, il fait des appels, il est un point de fixation, se créer des occasions et marque des buts."

L’entraîneur des Red Devils n’a pas eu besoin de cette performance XXL pour être sous le charme de l'Uruguayen : "Je suis vraiment content de lui, il s’est amélioré sur le plan physique et a rattrapé le temps perdu. Edinson n’a pas joué pendant longtemps avant de venir chez nous. Il a eu des blessures et a travaillé très dur pour montrer toutes ses qualités. C’est un très bon buteur. Il joue au football depuis si longtemps... Il est calme et dégage du calme et de la sérénité. "

Cavani aurait été convaincu par le discours de Solskjaer

Des atouts dont aura besoin MU la saison prochaine si Cavani décide de rester, lui qu’on annonce en Argentine, du côté de Boca Juniors. "Il connait mon avis, poursuit Solskjaer. Il sait que j’adorerais l’avoir une année de plus." Pour retenir l’Uruguayen, Solskajer mise sur le retour du public: "J’ai conscience que cette année a été difficile mais je lui ai promis qu’Old Trafford et Manchester sont des endroits différents quand il y a des fans dans le stade. Il doit pouvoir ressentir ce que c’est de marquer des buts avec des supporters. Je fais de mon mieux (pour le convaincre). Des nuits comme celle-là (de jeudi) aident. J’espère que nous pourrons atteindre la finale et qu’il pourra s’imaginer une année en plus ici."

Et si son forcing avait été payant ? La BBC et ESPN annoncent que Cavani aurait été séduit par le discours du coach norvégien et serait désormais décidé à rester chez les Red Devils une année supplémentaire. Manchester United n'aurait alors plus qu'à lever la 2e année en option dans son contrat.