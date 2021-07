Manchester United: la prolongation de Pogba "de plus en plus improbable" selon la presse anglaise

Sky Sports annonce ce vendredi que Paul Pogba ne se serait toujours pas entendu pour une prolongation de contrat à Manchester United, à un an de son terme. Le milieu français est évoqué dans le viseur du PSG.

Paul Pogba semble s’éloigner encore un peu plus de Manchester United. Le champion du monde arrivera au terme de son contrat en juin 2022. D’après les informations de Sky Sports, une prolongation serait "de plus en plus improbable", après de nouvelles discussions infructueuses entre les deux clans.

Après cinq ans en Premier League, l’aventure de Paul Pogba pourrait donc bel et bien toucher à sa fin puisqu’en cas de non-prolongation, Manchester United pourrait être tenté de le vendre, afin de percevoir une indemnité. Pour rappel, le PSG est cité pour accueillir "La Pioche", qui serait intéressé par l'idée de revenir en France, selon nos informations.

Si le joueur venait à rester cet été, il serait libre de signer un pré-contrat où il le souhaite dès janvier prochain. Pour le remplacer, Manchester United penserait déjà à Eduardo Camavinga ou Leon Goretzka.

L'opération Varane toujours en cours de discussion

De son côté, Raphael Varane serait en contact avec le club mancunien. Toujours selon le média anglais, les représentants du défenseur du Real Madrid poursuivent leur négociation avec les Red Devils mais aucune discussion officielle ne sera entamée tant que les détails personnels ne seront pas convenus.

Manchester United avait déjà fait l’actualité ce vendredi en officialisant l’arrivée de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund contre 85 millions. Avec un tel montant dépensé, le club ne pourra donc pas se permettre de se priver d’une plus-value intéressante, qui plus est pour un joueur en fin de contrat au terme de la prochaine saison.