Manchester United: Nkunku, Haaland... les pistes de Rangnick pour le mercato

Arrivé à Manchester United pour un intérim de six mois, Ralf Rangnick aurait déjà des priorités pour les prochains mercatos. Selon le journal Bild, le technicien allemand viserait notamment Christopher Nkunku et Erling Haaland.

A peine arrivé et déjà le regard tourné vers le mercato. Selon les informations du quotidien allemand Bild, Ralf Rangnick a une idée précise des joueurs qu’il souhaite faire venir à Manchester United. Pour cet hiver et l’été prochain. Le nouvel homme fort des Red Devils, chargé d’assurer l’intérim sur le banc jusqu’à la fin de la saison avant d’endosser un rôle de consultant, aurait notamment des vues sur deux joueurs du RB Leipzig, son ancien club : le milieu malien Amadou Haidara (23 ans) et l’ancien Parisien Christopher Nkunku (24 ans).

Rangnick rêve de Haaland

Le premier pourrait faire l’objet d’une approche dès janvier, afin d’anticiper un éventuel départ de Paul Pogba, qui arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison. Nkunku, lui, est une cible de longue date de Rangnick. Pour Leipzig, il avait tenté de recruter le Français en 2018 alors qu’il évoluait encore au PSG. Nkunku était finalement arrivé l’année suivante. En très grande forme depuis le début de la saison, avec 13 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, il serait un renfort de choix pour Manchester United. Deux attaquants seraient également pistés par Rangnick, d'après Bild: Timo Werner (25 ans) et surtout Erling Haaland (21 ans).

Rangnick connaît plutôt bien le buteur allemand de Chelsea puisque c’est lui qui l’avait convaincu de signer à Leipzig en 2016. Il est aussi proche d’Alf-Inge Haaland, le père du prodige du Borussia Dortmund. Autant d’atouts et de connexions qui pourraient permettre aux Red Devils de se renforcer qualitativement dans les prochains mois, même si la concurrence s’annonce féroce dans ces différents dossiers.

En attendant, ils vont tenter de renouer avec la victoire ce jeudi face à Arsenal (21h15 sur RMC Sport), pour le compte de la 14e journée de Premier League. Ce sera encore avec Michael Carrick, Rangnick n'ayant pas encore reçu son visa de travail.