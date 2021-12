Manchester United: Rangnick prend la défense de Maguire et Varane

Critiquée après le nul de Manchester United à Newcastle (1-1) lundi, la charnière centrale Harry Maguire-Raphaël Varane a été défendue par son entraîneur, Ralf Rangnick.

Puisqu’il n’a toujours pas perdu un match depuis qu’il est devenu entraîneur par intérim, sa parole commence à compter. Ce mercredi, Ralf Rangnick était attendu en conférence de presse pour réagir au nul de Manchester United à Newcastle (1-1), deux jours plus tôt en Premier League. Inévitablement, il a été interrogé sur sa charnière centrale du moment, composée d’Harry Maguire et de Raphaël Varane, qui a été directement responsable sur le but encaissé lundi et dont il a tenu à prendre la défense.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Premier League

"Raphaël n’a pas joué lors des cinq ou six dernières semaines, et même avant le match de Tottenham, il était blessé, a tenté de tempérer Rangnick. Oui, il a fait une erreur avant le premier but qu’on a encaissé. Mais à part ça, je pense qu’il était ok. Je ne dirais pas qu’il a été exceptionnel, et ça vaut aussi pour Harry, mais ils ont été ok. Notre problème a été que nous avons permis trop de phases de transition et ce n’est pas un souci de charnière, c’est un problème d’équipe, qui part même de l’attaque."

Une perte de balle fatale pour Varane

Contre les Magpies, Varane revenait en effet de dix matchs sans jouer, après une blessure à l’ischio. C’est lui qui a perdu la balle sur l’ouverture du score d’Allan Saint-Maximin, au bout de seulement sept minutes, tandis que Maguire, capitaine de l’équipe, n’a pas non plus montré son meilleur visage. De quoi inquiéter les Red Devils, toujours à la lutte pour les places européennes, et qui doivent revenir de la trêve hivernale dès jeudi, pour recevoir Burnley.

Les hommes de Rangnick n’ont pas pu se préparer dans les meilleures conditions, puisque le club a été en proie à une flambée de cas de Covid-19. Deux de leurs matchs de Premier League ont dû être reportés à une date ultérieure pour endiguer la pandémie et le centre d’entrainement a complètement fermé pendant une période. "Lors des deux ou trois dernières séances, l’équipe a montré un bon visage, a-t-il pourtant assuré. Notre rythme, notre tempo et notre forme physique, lundi, ça a été une mauvaise surprise…"