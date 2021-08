Mercato: accord imminent entre Chelsea et l'Inter pour Lukaku, pour un prix XXL

D'après les médias britanniques, Chelsea n'a plus que quelques détails à régler avec l'Inter pour sceller la signature de Romelu Lukaku. Le transfert devrait être acté sur la base d'une offre de 115 millions d'euros.

Le retour de Romelu Lukaku à Chelsea n'est manifestement plus qu'une question d'heures. La presse britannique est affirmative: un accord est imminent entre le club londonien et l'Inter pour un transfert à 115 millions d'euros de l'attaquant belge de 28 ans. Si Sky Sports croit savoir samedi qu'il reste encore quelques détails à régler, The Athletic assure de son côté qu'il ne manque plus que la signature du joueur.

Le transfert pourrait même être officialisé d'ici dimanche soir. Cela permettrait à Chelsea d'enregistrer le buteur auprès de la Premier League, afin qu'il soit disponible pour le premier match de la saison en championnat contre Crystal Palace (14 août sur RMC Sport). Par contre, une participation à la Supercoupe d'Europe contre Villarreal (11 août sur RMC Sport 1) semble improbable.

Un contrat en or

Auteur de 30 buts et de 10 passes décisives la saison passée avec l'équipe championne d'Italie, Romelu Lukaku s'apprête donc à retourner dans le deuxième club de sa carrière professionnelle. En 2011, Chelsea avait déjà misé sur lui en le faisant venir d'Anderlecht. Mais cette expérience n'avait pas été concluante. Il avait d'abord été prêté à West Bromwich, avant d'être cédé à Everton, alors qu'il n'avait disputé que 15 matchs (sans marquer le moindre but) pour les Blues.

Ce transfert s'annonce très lucratif pour "Big Rom". Un contrat de cinq ans à 12-13 millions d'euros annuels l'attend à Stamford Bridge. Cela fera de lui le joueur le mieux payé de l'effectif champion d'Europe de Thomas Tuchel.

Pour l'Inter, c'est assurément un coup dur sur le plan sportif. Mais les actionnaires du club ont décidé de réduire la voilure, afin de faire face aux difficultés économiques causées par la pandémie de coronavirus.