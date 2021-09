Mercato: accord total pour le transfert de Niang à Bordeaux

Bordeaux a trouvé un accord total avec Rennes et Mbaye Niang (26 ans) pour le transfert de l’attaquant sénégalais. Il était sous contrat jusqu’en 2023 avec le club breton qu’il a rejoint en 2018.

Bordeaux tient son nouvel attaquant. Après de longues semaines de négociations, les Girondins ont abouti à un accord total avec Rennes et Mbaye Niang (26 ans) pour le transfert de l’attaquant sénégalais, ce jeudi. Ce dernier va prochainement passer sa visite médicale avant de parapher un contrat de deux ans plus une année en option. Saint-Etienne était également sur le coup mais n’a pas pu avancer sur le dossier en raison des actuelles tractations sur le rachat du club.

Bordeaux cherchait à se renforcer en attaque après l’échec du recrutement de l’Egyptien Mostafa Mohamed dans les dernières heures du mercato. Il lui restait la possibilité de recruter un joker sur le marché français. Le club de Gérard Lopez a donc choisi de relancer un joueur à l’arrêt depuis près d’un an et sur lequel Bruno Genesio ne compte pas cette saison.

L’aventure de Niang en Bretagne avait pourtant bien commencé. Arrivé en 2018 en provenance du Torino (d’abord en prêt, puis recruté définitivement en 2019 contre 15 millions d’euros), l’ancien joueur de Caen a marqué 14 buts lors de sa première saison (en 44 matchs), participant au titre de Rennes en Coupe de France et au beau parcours européen du club (8e de finale de Ligue Europa). Il avait confirmé ses performances la saison suivante (15 buts en 36 matchs) prenant part à la première qualification de l’histoire du club en Ligue des champions.

Des débuts réussis à Rennes avant la cassure

Puis, la belle histoire s’est cassée avec ses déclarations publiques sur ses envies de rejoindre l’OM en mai 2020. Mais le club phocéen, par le biais d’André Villas-Boas, avait rapidement coupé court à l’hypothèse d’un transfert. Niang n'avait pas trouvé de points de chute durant l'été. Julien Stéphan, alors en poste, avait tenté de le relancer sur quelques matchs la saison suivante (9 matchs, 1 but en 2020-2021) avant que le joueur ne soit prêté en janvier au club saoudien d’Al Ahli où il n’a disputé que six matchs. A Bordeaux, Niang va découvrir le dixième club de sa carrière, le quatrième en France après Caen, Montpellier et Rennes.