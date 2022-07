Mercato: Alexandre Letellier prolonge au PSG

En fin de contrat avec le PSG, Alexandre Letellier a prolongé son contrat ce mardi avec le club de la capitale. Champion de France la saison dernière, il a disputé sept petites minutes dans les cages parisiennes.

Le PSG tient une nouvelle recrue. Après l'arrivée définitive de Nuno Mendes et le transfert de Vitinha, le club de la capitale a renouvelé le contrat d'Alexandre Letellier, dont le premier contact s'était terminé le 30 juin dernier. Recruté en 2020 en partie en raison de ses années de formation à Paris (l’UEFA demande au moins huit joueurs "formés localement"), et doublure de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l'ancien portier angevin vient de signer sa prolongation. Il a été aperçu quittant le siège du PSG maillot sur les épaules. Régulièrement en tribunes ou sur le banc la saison passée, il était toutefois entré en jeu lors de la dernière journée face à Metz au Parc des Princes, où il avait disputé sept minutes.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Un grand ménage au poste de gardien

Si Letellier reste, deux gardiens parisiens ont définitivement levé les voiles lors du mercato estival. L'OGC Nice a levé l’option d’achat du gardien polonais Marcin Bulka, prêté la saison dernière au Gym. Bulka a enchaîné les bonnes prestations en Coupe de France. Artisan majeur de la qualification des Aiglons face au PSG lors d’une séance de tirs aux buts où il se sera illustré avec deux arrêts, Bulka a participé au très bon parcours de son équipe jusqu’en finale. Il s'est engagé pour quatre ans avec le club azuréen, soit jusqu'en 2026.

Autre gardien à faire ses valises: Alphonse Areola. Formé au PSG, le champion du monde (29 ans) a signé un contrat de cinq ans avec West Ham, jusqu'à l'été 2027, avec une année supplémentaire en option.