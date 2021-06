Mercato: après le refus de Conte, Tottenham s’attaque à Ten Hag

L’entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag pourrait bien devenir le prochain coach de Tottenham après l’échec des négociations avec Antonio Conte, selon les médias anglais.

Après Pochettino et Conte, place à ten Hag. L’entraîneur néerlandais est cité ce samedi par la presse anglaise pour succéder à José Mourinho sur le banc de Tottenham. Quelques semaines après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2023 avec l’Ajax, le nom de ten Hag revient du côté de Londres, comme cela avait été le cas fin avril.

Un plan B

Comme l’indique le Daily Mirror et le Daily Express, le coach de 51 ans était initialement dans les plans de la direction pour prendre la succession de José Mourinho, renvoyé fin avril et remplacé temporairement par Ryan Mason. Les Spurs seraient donc revenus à la charge pour ten Hag après l’échec Conte, la piste menant à l'Italien ayant été abandonnée en raison de divergences sur les ambitions du club et la situation d’Harry Kane.

Les médias anglais indiquent que l’ancien coach d’Utrecht a tapé dans l’œil de la direction de Tottenham en 2019 à l’occasion d’une demi-finale de Ligue des champions face à l’Ajax. Les Spurs s’étaient qualifiés au terme d’une double confrontation incroyable et d’un invraisemblable triplé de Lucas Moura.

Un doublé cette saison aux Pays-Bas

Cette saison, les Ajacides ont réalisé le double coupe-championnat aux Pays-Bas. Sur le plan européen, ils ont été éliminé en quarts de finale de Ligue Europa, après avoir notamment sorti le LOSC et terminé à la troisième place de son groupe en Ligue des champions. Ten Hag pourrait avoir à disputer une nouvelle compétition européenne la saison prochaine, la Conference League, s’il venait à s’engager à Tottenham.