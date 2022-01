Mercato: au cœur de toutes les attentions, Vlahovic voudrait rejoindre la Juventus cet hiver

Joyau de la Fiorentina, Dusan Vlahovic (21 ans) est courtisé aux quatre coins de l’Europe. Le buteur serbe aurait toutefois arrêté son choix sur la Juventus Turin, qu’il est déterminé à rejoindre dès cet hiver selon la Gazetta dello Sport.

Vincenzo Italiano avait reconnu samedi avoir "hâte" que le mercato hivernal se termine. On ne peut que comprendre l’empressement de l’entraîneur de la Fiorentina, alors que chaque semaine ou presque, le nom d’un cador européen est associé à la pépite Dusan Vlahovic.

L’international serbe (14 sélections, 7 buts) est peut-être l’un des joueurs les plus courtisés de ces derniers mois, lui qui empile les buts en Serie A (17 en 21 matches), dont il est le co-meilleur réalisateur ave Ciro Immobile. Auxquels il convient d’ajouter 3 pions en 3 rencontres de Coupe d’Italie.

>> Le mercato en direct

La Fio souhaitait plutôt une vente l’été prochain

Débarqué à Florence en 2018 en provenance du Partizan Belgrade, l’imposant attaquant de 21 ans et d’1,91 m impressionne depuis le Vieux-Continent. Le Barça et le Real sont attentifs à sa situation en Espagne, tout comme les deux Manchester et Tottenham en Angleterre, alors qu’Arsenal a déjà formulé une offre conséquente – 55 millions en plus de la vente de Lucas Torreira – mais refusée.

Mais c’est peut-être toujours en Italie que pourrait s’inscrire le futur proche de Dusan Vlahovic. Selon la Gazetta dello Sport ce lundi midi, le serial-buteur a acté son souhait de départ, et veut absolument rejoindre la Juventus. Et ce, dès le mercato d’hiver. Le plan initial du nouveau club de Jonathan Ikoné n’était pas de lâcher leur meilleur élément en janvier, mais plutôt l’été prochain en cas d’offre suffisante. Soit 70 millions d’euros pour son joyau sous contrat jusqu’en juin 2023.

La Juve veut se donner plus de chances d’atteindre la C1

Le quotidien transalpin croit savoir que la Fio serait prête à le vendre dès cet hiver si ce montant était atteint cash – soit sans échange de joueur inclus, comme proposait les Gunners. Le joueur, déterminé, aurait également un accord pour un contrat juteux de 7 millions d’euros par saison. En s’affairant plus tôt sur Vlahovic, la Vieille Dame, cinquième et moins menaçante en attaque depuis le départ de Cristiano Ronaldo, se donnerait de son côté plus de chances d’atteindre la quatrième place synonyme de Ligue des champions en fin de saison.

"Pour le moment, nous n’avons reçu aucune offre. Nous sommes ouverts à tout et voulons de la clarté", assurait dimanche Joe Barone, le directeur général des Violets, en marge de Cagliari-Fiorentina (1-1). Un accord doit désormais être trouvé entre les deux clubs. Pour ce qu’il serait peut-être le plus gros transfert de ce mercato d’hiver.