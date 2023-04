Mercato: Blas, David, Thuram, Embolo… La liste des joueurs "made in Ligue 1" que Rothen aimerait voir au PSG

Invité à s’exprimer sur le prochain mercato du PSG, Jérôme Rothen a donné ce mardi sur RMC sa liste de joueurs évoluant dans le championnat de France qu’il souhaiterait voir dans le viseur des dirigeants parisiens.

Un recrutement moins clinquant pour lancer un nouveau chapitre? Alors que le Paris Saint-Germain traverse une saison particulièrement délicate, avec une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et un titre de champion de France loin d’être assuré, une partie des regards sont déjà tournés vers le prochain recrutement estival.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Pour Jérôme Rothen, l’une des solutions pour que le club de la capitale reparte de l’avant serait de recruter "local" avec des joueurs évoluant en Ligue 1. Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mardi sur RMC, notre consultant a d’ailleurs donné plusieurs noms qu’il aimerait voir sur les tablettes des dirigeants parisiens.

"Tu peux pas essayer de viser ces joueurs-là?!"

"À Toulouse, Branco van den Boomen. Vu le pied qu’il a, je me dis qu’il ne serait pas ridicule. A Nantes, je peux aussi prendre l’exemple de Ludovic Blas. A Lille, je n’invente rien mais il y a Jonathan David. Il a beaucoup de qualités et ce serait intéressant de faire venir un vrai buteur aux côtés de Kylian Mbappé. A Nice, on peut aussi parler de Khephren Thuram", a énuméré Jérôme Rothen.

"Autres recrutements un peu moins clinquants: Kevin Bourigeaud et Lovro Majer à Rennes, Loïs Openda et Seko Fofana à Lens, Caio Henrique, Axel Disasi, Breel Embolo, Youssouf Fofana à Monaco… Tu peux pas essayer de viser ces joueurs-là?!", s'est-il insurgé.

Selon Jérôme Rothen, recruter en Ligue 1 serait une façon d’aller chercher des joueurs qui auraient un plus fort sentiment d’appartenance au club. Même si les derniers exemples en date - Renato Sanches ou Hugo Ekitike - n’ont pas été une franche réussite sur le plan sportif.

"Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent au PSG à qui on ne raconte pas l'histoire du club. Automatiquement ils se perdent dans un vestiaire qui pense beaucoup trop à l'oseille ! En recrutant français déjà tu vas pas surpayer les joueurs en salaire", a conclu l’ancien milieu du terrain du PSG dans Rothen s’enflamme.