Mercato: un accord verbal entre Kamara et Aston Villa

Alors qu’il a officialisé son départ de l’OM, Boubacar Kamara a, selon nos informations, un accord verbal avec Aston Villa. Si rien n’est encore signé, il devrait bien s’engager avec les Villans malgré l'intérêt de plusieurs cadors européens.

Boubacar Kamara est tout proche d’avoir trouvé son prochain club, déjà. Le milieu de terrain de l’OM, en fin de contrat avec le club olympien, avait annoncé ce dimanche matin son départ. Selon nos informations, il a un accord verbal avec Aston Villa. Ce n’est pas encore signé mais la tendance est, à ce jour, qu'il s'engage avec le club anglais.

"J'ai fait mon choix pour mon futur club vous le saurez bientôt", avait-il précisé au micro de Téléfoot dimanche.

Des touches en Espagne et en Italie

L’Atlético de Madrid était bien intéressé pour récupérer le Minot et selon plusieurs sources espagnoles, le club de Liga ne désespérait pas ce dimanche de pouvoir faire signer le Marseillais. Les deux clubs lombards, l’AC Milan et l’Inter Milan, s'étaient aussi renseignés activement. Du côté de Marseille, ce dénouement est vécu avec de l’amertume même si l’OM ne se faisait plus d’illusions. Il pourrait notamment rejoindre son ancien coéquipier Morgan Sanson chez les Villans.

Appelé en équipe de France pour la première fois de sa carrière ce jeudi, le milieu de terrain polyvalent boucle à 22 ans déjà sa quatrième saison pleine à l’OM. Depuis ses grands débuts en équipe première fin 2016, Boubacar Kamara a disputé 170 matchs toutes compétitions confondues avec le club phocéen, donc 48 cette saison. Après une découverte douloureuse à l’automne 2020, il n’aura donc pas l’occasion de retrouver la Ligue des champions, pour le moment, contrairement à son club formateur.