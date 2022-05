Mercato: "J'ai fait mon choix", Kamara a déjà trouvé un club

Après l'officialisation de son départ de l'OM, Boubacar Kamara a affirmé qu'il avait fait son choix concernant son futur club, qui pourrait être l'Atlético de Madrid.

Boubacar Kamara et l'OM, c'est bel et bien fini. Après la victoire marseillaise face à Strasbourg au Vélodrome (4-0) pour la dernière journée de Ligue 1, le milieu marseillais a officialisé son départ de la cité phocéenne. Au micro de Téléfoot, il a confié vouloir découvrir "un nouveau challenge" et ne va pas attendre longtemps avant de rebondir. Le Minot a également annoncé avoir déjà trouvé son nouveau point de chute: "J'ai fait mon choix pour mon futur club vous le saurez bientôt." À voir si la formation en question sera le Borussia Dortmund. Bild annonçait il y a quelques semaines l'intérêt du club allemand pour le Français.

Un point de chute nommé Atlético de Madrid ?

Mais un autre club pourrait tenir la corde pour accueillir le désormais ex-Marseillais, en la personne de l'Atlético de Madrid. En attendant de révéler sa nouvelle destination, Boubacar Kamara est attendu à Clairefontaine pour la première fois avec l'équipe de France A afin de préparer les quatre matchs de Ligue des nations des Bleus. "C'est une immense fierté, beaucoup de joie pour moi et ma famille, j'ai hâte d'y être", a réagi sur TF1 le joueur passé par toutes les sélections tricolores chez les jeunes.

Les hommes de Didier Deschamps seront opposés au Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin), l'Autriche (10 juin) et de nouveau la Croatie au Stade de France (13 juin) pour leur avant-dernier rassemblement avant la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre).