Rennes-PSG: Camavinga s'est transformé en speaker sur le but de Guirassy

Suspendu, Eduardo Camavinga s’est mué en speaker pour annoncer le but de Serhou Guirassy lors du match entre Rennes et le PSG (1-1), dimanche soir.

Eduardo Camavinga faisait partie des grands absents pour le match entre Rennes et le PSG (1-1), dimanche soir. Le jeune milieu de terrain faisait partie des trois internationaux français suspendus pour cette rencontre avec son coéquipier Steven Nzonzi et l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Il avait donc pris place en tribune aux côtés de ses partenaires et a suivi en spectateur le très bon match de ses partenaires.

Menés après un penalty de Neymar juste avant la pause, les Rennais ont été récompensés de leur domination par une tête de Serhou Guirassy (70e) à la réception d’un corner de Benjamin Bourigeaud. Tout heureux, Camavinga s’est alors dirigé vers le speaker du Roazhon Park, Alain Rousseau pour annoncer le but. Ce dernier lui a rapidement expliqué la procédure avant de lancer un long "goooool" à la sud-américaine. Il a ensuite passé le micro à son invité surprise: "but pour le Stade Rennais de Serhou Guirassy!", a lancé le joueur de 18 ans.

Il est reparti, hilare, s’asseoir aux côtés d’Adrien Truffert, forfait pour la rencontre. Suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, Camavinga sera de retour le week-end prochain pour le choc sur le terrain de Monaco, dimanche (21h, 37e journée de Ligue 1). Le joueur sera au cœur des spéculations l’été prochain à un an de la fin de son contrat avec Rennes.

Représenté par l’agence Stellar de l’influent Jonathan Barnett, Camavinga assure ne pas avoir pris de décision sur son avenir, tout en reconnaissant avoir vécu une saison difficile. "On ne va pas se mentir, je fais une saison moyenne, a-t-il reconnu dimanche dans l’émission Téléfoot. Il y a beaucoup de bas. Je n’ai pas fait tout ce qu’il fallait. Il faut se servir de ça pour rebondir. Il faut être réaliste, je sais que je n’ai pas fait que des bons matchs. J’ai énormément de choses sur lesquelles je dois progresser. Je ne vais pas me cacher derrière l’âge. Ce sont des choses qui arrivent."