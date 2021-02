Barça: "Messi est très rentable pour le FC Barcelone", défend Laporta

Favori dans la course à la présidence du FC Barcelone, l’ancien patron du club Joan Laporta a fait de la prolongation de Lionel Messi, qu’il défend ardemment, son cheval de bataille.

Il n’est pas certain que le résultat de la veille, face au PSG (1-4), lui facilite la tâche, mais Joan Laporta a toujours l’intention de conserver Lionel Messi. "Je ferai tout mon possible pour que Messi reste à Barcelone", a martelé à Sky Sport Italia l’ancien président du Barça, candidat à la succession du démissionnaire Josep Maria Bartomeu.

Si d’autres candidats ont déjà fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas conserver l’Argentin à tout prix, Laporta promet lui "une proposition à la hauteur", même si Messi "ne le fait pas pour l’argent", précise-t-il toutefois, histoire de ménager les sensibilités.

Le contrat pharaonique de Messi a suscité quelques émois en Catalogne, et on peut penser qu’il a participé à mettre le Barça en grande difficulté sur le plan économique, depuis que le club est privé de recettes par la crise sanitaire.

"Messi doit être valorisé avec l'affection qu'il mérite"

Faux, selon Laporta. "Le coût de Messi est d'environ 8 % du total mais il génère 30 % des revenus du club. Leo est très rentable pour Barcelone, a-t-il expliqué à Sky Sports. Le retour que Leo génère pour les caisses du club est très important. Il rapporte plus de revenus que de dépenses."

Mais l’aspect économique viendra après le projet sportif, selon Laporta, car "l’argent ne garantit pas les titres et il préfère les titres à l’argent". Et là, les derniers résultats du club en Ligue des champions n'ont pas été de nature à rassurer l’Argentin ces dernières années. La preuve en est que le joueur était déterminé à s'en aller l'été dernier.

"Messi doit être valorisé avec l'affection qu'il mérite, a estimé Joan Laporta au micro de nos confrères italiens. Nous aurons certainement besoin d'une offre compétitive car il est gagnant, il veut gagner à nouveau avec Barcelone. L'histoire d'amour entre Messi et Barcelone est l'une des plus belles de l'histoire du football. Il est inestimable de demander à un garçon ou à une fille: qui est le plus fort joueur du monde ? Et entendre la réponse de Messi, c'est leur réaction immédiate." Le Barça est-il encore le meilleur club du monde avec Messi ? C’est une autre histoire.