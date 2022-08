Mercato: Manchester United entre en concurrence avec Chelsea dans le dossier Aubameyang

Dans le besoin immédiat de se renforcer après son début de saison chaotique, Manchester United active pluieurs pistes ces dernières heures. L'une d'elle mènerait à Pierre-Emerick Aubameyang, relégué sur le banc du Barça après l'arrivée de Robert Lewandowski.

Duel en vue entre les Blues et les Red Devils dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang? Sur le banc au FC Barcelone depuis l'arrivée de Robert Lewandowski, l'attaquant gabonais plairait beaucoup aux deux cadors anglais, Chelsea et Manchester United.

Suivi par Chelsea depuis plusieurs jours, le joueur aurait vu Manchester United entrer dans la danse très récemment, selon le journaliste Gerard Romero. Ce dernier précise que le joueur reste calme et silencieux face à ces rumeurs et que Xavi souhaiterait dans l'idéal le conserver.

Manchester doit recruter

Avec un petit but marqué pour six encaissés et une place de lanterne rouge de Premier League, Manchester United est au bord de la crise, gangrené par la situation très incertaine de Cristiano Ronaldo. L'ambiance est tendue, les résultats sportifs ne sont pas bons. Manchester United va mal et une réunion de crise aurait même été organisée au club pour réclamer des recrues selon la presse anglaise.

Après le refus de De Jong, le probable échec dans le dossier Rabiot, jugé trop gourmand, et les multiples demandes de départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils ont quelque peu perdu le contrôle sur ce mercato. Ils ont encore un peu moins de deux semaines pour redresser la barre et renforcer l'effectif.

Le FC Barcelone a besoin de liquidités

Même si la vente de Pierre-Emerick Aubameyang ne semble pas être une priorité pour Xave, la vérité de la situation économique du club semble toute autre. Le FC Barcelone a vendu certains de ses actifs pour pouvoir recruter à sa guise cet été mais la situation reste tendue.

Une semaine après la reprise de la Liga, Jules Koundé n'est toujours pas inscrit sur la liste, le temps presse. La vente d'un élément prisé comme Aubameyang permettrait au Barça de remplir ses caisses. Reste à avoir si un accord sera trouvé entre le club catalan et l'un des deux clubs anglais, et si Pierre-Emerick Aubameyang sera tenté par un grand retour en Premier League, apres six mois du côté de la Catalogne, où il s'est relancé.