Argentine: 5.000 enfants réunis à Rosario... pour chanter un joyeux anniversaire à Messi

Pour les 35 ans de Lionel Messi, la ville de Rosario a réuni vendredi un orchestre de 5.000 écoliers afin de chanter un "Joyeux anniversaire" à l'idole locale. L'attaquant du PSG était lui sur une île privée avec sa femme et ses amis.

Plus de 5.000 écoliers ont chanté "Joyeux anniversaire" à Lionel Messi dans sa ville natale de Rosario vendredi. La star du Paris Saint Germain célébrait ce 24 juin son 35e anniversaire. Les enfants d'un orchestre de jeunes de la ville argentine ont ouvert la voie avec cet hommage étonnant au Mémorial du drapeau national.

Drapeaux argentins et écharpes

Cet hommage surprenant a été retransmis à la télévision locale, dans le cadre d'un nouveau chapitre du programme "Mundo Leo" consacré à la star du football. Avant la diffusion de la séquence, un lot d'anciens joueurs ont souhaité l'anniversaire à la Pulga, dont l'ex-ailier de Liverpool Maxi Rodriguez. Sur les images qui suivent, on y voit des centaines d'élèves regroupés en uniforme, certains drapeaux argentins à la main et avec une écharpe aux couleurs du drapeau argentin.

L'attaquant argentin a fêté ses 35 ans ce vendredi, à Sa Ferradura, sur la côte nord d'Ibiza, en compagnie de ses amis, dont Suarez et Cesc Fabregas, qui a quitté l'AS Monaco cet été, et de leurs partenaires. Le Daily Mail rapporte qu'ils séjournaient dans un manoir de six chambres à 290.000 euros la semaine.

Du beau monde pour ses 35 ans

A l'occasion de son anniversaire, la Pulga a tout de même invité une grande partie de la sélection argentine à la fête, en témoigne quelques photos le montrant en compagnie des anciens parisiens Javier Pastore et Angel di Maria, de son coéquipier en club Leandro Paredes, mais aussi Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso, Joaquin Correa, Angel Correa, Rodrigo de Paul, Papu Gomez, Nicolas Tagliafico, Lautaro Martinez et Nahuel Molina.

Avant son voyage en famille à Ibiza, Lionel Messi avait passé quelques jours dans son manoir près de Rosario, dans un retour au pays assez discret. Il avait participé à la Finalissima au stade de Wembley, entre l'Italie, vainqueur de l'Euro 2020, et l'Argentine, championne de la Copa America 2021, que les Sud-Américains ont remporté 3-0.

Ces vacances méditerranéennes devraient être les dernières de Messi avant son retour à Paris pour préparer la saison à venir.