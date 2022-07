Mercato: la presse madrilène lance la folle rumeur Ronaldo au Barça

Annoncé sur le départ de Manchester United lors du mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir au Barça selon la presse madrilène. Le journal AS assure ce lundi que le Portugais a fait l’objet de discussions entre son agent Jorge Mendes et le président du club catalan, Joan Laporta.

Difficile d’y croire tant la nouvelle serait perçue comme une trahison chez les supporters du Real Madrid. Soucieux de quitter Manchester United pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo pourrait débarquer du côté du Barça selon le journal AS. Si cette information est à pendre avec des pincettes, compte-tenu du passif de CR7 au Real, le Portugais aurait fait l’objet d’échanges ce lundi entre son agent Jorge Mendes et la direction catalane.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le nom du quintuple Ballon d’or aurait été évoqué lors d’un déjeuner entre son représentant et Joan Laporta, le président du club blaugrana. Une rumeur qui apparait alors que Cristiano Ronaldo cherche une porte de sortie et que selon les informations de RMC Sport, Chelsea ou encore Naples et le Bayern Munich sont intéressés par son recrutement.

Un déjeuner Laporta-Mendes… mais pas pour CR7 selon les Catalans

Certes, Jorge Mendes a bien déjeuné ce lundi avec le dirigeant catalan selon les informations des quotidiens Sport et Mundo Deportivo. Mais contrairement au journal pro-Real, les deux publications pro-Barça ne font pas état d’une discussion autour de la situation de Cristiano Ronaldo.

La presse catalane y voit plutôt un moyen de discuter de l’avenir d’autres joueurs. Parmi les noms évoqués, deux joueurs régulièrement annoncés dans le viseur du club barcelonais: Angel Di Maria et Bernardo Silva. Libre de tout contrat, l’ancien ailier du PSG n’a toujours pas signé avec la Juventus et pourrait voir d’un bon œil une arrivée à Barcelone.

Pour le milieu portugais de Manchester City, la donne est différente. Si Bernardo Silva ne dirait pas non à un départ vers le Barça, le club anglais et Pep Guardiola ne veulent pas le laisser filer. Parmi les autres dossiers abordés entre Joan Laporta et Jorge Mendes, figurerait aussi le cas Trincao. Sous contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2025, l’ailier portugais ne fait pas partie des plans de Xavi en 2022-2023. Prêté à Wolverhampton la saison passée, le Lusitanien de 22 ans risque à nouveau de chercher une nouvelle équipe pour l’accueillir.