Ballon d'or: une petite humiliation pour Ronaldo dans le détail des votes

Nommé au ballon d'or France Football après sa première saison à Manchester United, durant laquelle il a été le meilleur Red Devil, Cristiano Ronaldo n'a récolté... aucun vote. C'est une grande première pour lui dans l'histoire de la compétition.

S'il a pris la 20e place du classement du Ballon d'or 2022, ce n'est pas grâce à ses points, mais plutôt son passif dans la compétition, qui prédomine en cas d'égalité. Comme tous les joueurs qu'il précède au classement, Cristiano Ronaldo n'a en effet pas récolté le moindre vote en sa faveur cette année, ainsi que le montre le détail des suffrages publié par France Football ce samedi. C'est une première pour lui dans l'histoire du trophée, qu'il a glané à cinq reprises.

Sixième l’an dernier, CR7 avait déjà terminé au vingtième rang du classement du Ballon d’or, il y a 17 ans en 2005, année où le Brésilien Ronaldinho avait été sacré. Trois ans plus tard, il remportait le premier de ses cinq Ballons d’or (2008). Il égale donc son pire record en terme de classement, mais cette fois-ci sans récolter la moindre voix pour lui.

Cristiano Ronaldo ne s'est pas rendu à Paris

En pleine crise du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo était néanmoins attendu à la cérémonie, il était même un temps évoqué qu'il remette le trophée à son soldat historique au Real Madrid, Karim Benzema, avec qui il a évolué pendant neuf saisons (2009-2018).

Finalement, le Portugais était absent, et c'est Zinédine Zidane qui a remis le Ballon d'or à Karim Benzema. Son absence, remarquée, à quelque peu choqué certains amateurs de ballon rond, qui n'ont pas non plus compris son silence à la suite des résultats et du sacre de Benzema.