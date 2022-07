Mercato: Dembélé est arrivé à Barcelone pour prolonger son contrat

Ousmane Dembélé (25 ans) va signer un nouveau contrat de deux ans avec le FC Barcelone dans les prochaines heures. Il est arrivé en Catalogne dimanche soir comme l’ont constaté de nombreux journalistes espagnols.

La fin d’un très long feuilleton approche. Après plusieurs mois de discussions stériles, Ousmane Dembélé (25 ans) va signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone dans les prochaines heures. L’international français était libre depuis le 30 juin et la fin de son bail précédent avec le club catalan. Malgré de nombreux intérêts à l’étranger (PSG, Chelsea), l’international français va finalement signer deux ans de plus avec le Barça qu’il a rejoint en 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre 140 millions d’euros.

Escorté par la sécurité du Barça

Plusieurs journalistes ont constaté son arrivée dans la ville catalane dimanche soir dans le terminal privé de l’aéroport. L’ancien Rennais, masque sur le visage et casquette sur la tête, était entouré de plusieurs membres de la sécurité dépêché par le FC Barcelone pour se frayer un chemin parmi les curieux et les médias. Il a pris place dans un véhicule sans dire un mot après avoir été précédé par ses nombreux bagages.

La signature de son nouveau contrat interviendra dans les prochaines heures mais rien n’indique que le joueur sera à l’entraînement programmé à 19 heures, ce lundi. Les derniers internationaux, qui ont bénéficié de quelques jours de vacances supplémentaires, effectueront leur retour.

L’avenir de Dembélé s’écrivait en pointillés depuis plusieurs mois. Alors que le club souhaitait le prolonger, il n’a jamais réussi à trouver un accord avec les représentants du champion du monde 2018 au point d’arriver au bord de la rupture. En janvier dernier, les dirigeants ont ainsi poussé par sa mise à l’écart de l’effectif en raison de son refus d’étendre son contrat et celui de quitter le club lors du mercato hivernal pour permettre au Barça d’obtenir une indemnité de transfert. Il a finalement retrouvé sa place au sein de l’équipe sous l’impulsion de Xavi qui l’a relancé et chouchouté. Et cela a payé puisque Dembélé, d’abord sifflé par le Camp Nou lors de son retour sur les terrains, a terminé meilleur passeur de la Liga. A quatre mois de la Coupe du monde, Dembélé choisit la stabilité pour se donner le droit d’espérer à un retour en équipe de France.