Mercato: Dembélé objet d'une "guerre totale" entre le PSG et le Barça, lance la presse catalane

La presse catalane affiche son pessimisme sur les chances d’Ousmane Dembélé de rester au FC Barcelone alors que le PSG veut activer sa clause libératoire à 50 millions d’euros jusqu’à ce lundi.

Ce lundi 31 juillet s’annonce décisif pour le PSG. Et pas seulement sur le cas Kylian Mbappé. Le club parisien veut en effet boucler l’arrivée d’Ousmane Dembélé (26 ans) dans les prochaines heures. L’ailier français, lié au FC Barcelone jusqu’en 2024, dispose d’une clause de sortie de 50 millions d’euros jusqu’à ce lundi avant que le montant ne soir doublé si aucun club ne l’a versée avant minuit. Paris veut donc l’activer rapidement d’autant le joueur, très apprécié de Luis Enrique, est séduit par le projet parisien.

Dembélé pourrait ne pas s'envoler à Dallas avec ses équipiers ce lundi

Cette nouvelle fait l’effet d’une bombe dans les médias catalans, très pessimistes sur les chances de voir Dembélé rester en Catalogne, six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund contre environ 150 millions d’euros (selon les bonus). Pour Sport et Mundo Deportivo, les deux principaux journaux catalans, c’est même "la guerre" entre le Barça et le PSG sur ce dossier.

Les dirigeants catalans assurent que leur joueur est intransférable malgré l’existence de cette clause. Selon Mundo Deportivo, le président Joan Laporta, le directeur éxecutif Mateu Alemany et l’entraîneur Xavi tentent de convaincre l’ancien Rennais de rester en Catalogne. Mais le trio craint fortement que le PSG s’acquitte des 50 millions d’euros ce lundi.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Selon Mundo Deportivo, Dembélé pourrait même ne pas accompagner ses partenaires en direction de Dallas (Texas) ce lundi alors que le Barça doit y disputer un nouveau match de pré-saison contre l’AC Milan mercredi dans le cadre de sa tournée américaine. Malgré des discussions ces derniers jours avec Xavi, la tentation de Dembélé est désormais de rejoindre Paris où l’attend un contrat de cinq ans.