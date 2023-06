Mercato: deux Titis quittent le PSG pour l'OL et Monaco

Mahamadou Diawara et Romaric Etonde vont quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Formés à Paris, les deux joueurs vont respectivement signer leur premier contrat pro à l’Olympique Lyonnais et à l’AS Monaco.

Voilà une rengaine qui revient chaque été depuis quelques années, des titis quittent le PSG. Assez peu utilisés cette saison en Youth League par Zoumana Camara, Mahamadou Diawara et Romaric Etonde vont tenter leur chance loin de leur club formateur. Le premier cité va signer à l'OL alors que le second va s'engager avec l'AS Monaco.

Diawara suivi depuis longtemps à Lyon

Mahamadou Diawara a bien signé son premier contrat professionnel, d'une durée de trois ans, avec l’Olympique Lyonnais ce lundi après avoir passé sa visite médicale. Apparu à trois reprises cette saison en Youth League, pour un total de 93 minutes, le gaucher va tenter de gagner du temps de jeu à Lyon mais intègrera le groupe pro 2.

Suivi depuis presque deux ans par le club rhodanien, notamment par Bruno Cheyrou, le milieu défensif de 18 ans quitte le PSG sans avoir joué une minute en pro avec son club formateur.

Etonde remercie le PSG pour "six merveilleuses années"

Outre son prometteur milieu gaucher, le PSG va également laisser filer un espoir offensif. Paris perd un autre titi puisque Romaric Etonde va s’engager avec l'AS Monaco ce mardi. Là encore, ce sera un premier contrat professionnel de trois ans pour l’attaquant de 18 ans.

En fin d’après-midi ce lundi, le buteur avait remercié le PSG sur ses réseaux sociaux pour ces "six merveilleuses années passées au club".

"Je tenais particulièrement à remercier le club pour tout ce que j’ai pu apprendre, sur et en dehors du rectangle vert, a encore lancé le futur joueur de l'ASM sur Instagram. Le club me connait depuis l’âge de mes 12 ans, ils m’ont vu grandir, ils m’ont aidé à évoluer dans le monde du foot et c’est aussi grâce à eux que je suis devenu l’homme que je suis aujourd'hui."