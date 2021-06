Mercato en direct: Benitez dans le viseur d'Everton ?

Copropriétaire de l'Inter Miami avec notamment David Beckham, Jorge Mas estime son club tout à fait capable d'attirer Lionel Messi (33 ans) dans les prochaines années. Des échanges ont déjà eu lieu en ce sens, comme il l'explique au Miami Herald.

"David et moi avons travaillé très dur, nous avons l'ambition d'attirer les meilleurs joueurs ici et Lionel Messi en est un, c'est même probablement le meilleur de tous les temps, confie le dirigeant. Je suis optimiste sur le fait que Messi jouera avec le maillot de l'Inter Miami, car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération, et répondra en même temps aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale."