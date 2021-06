Mercato: Tottenham à fond sur Marcus Thuram

Selon les informations de RMC Sport, Marcus Thuram est en discussion avec Tottenham, qui a fait de l'attaquant français de 23 ans sa priorité.

Marcus Thuram s’apprête à vivre un été mouvementé. L’attaquant de 23 ans, qui va disputer l’Euro avec l'équipe de France (11 juin-11 juillet), devrait quitter le Borussia Mönchengladbach lors de ce mercato. Selon les informations de RMC Sport, il est actuellement en discussion avec Tottenham. Le club anglais a fait du fils de Lilian Thuram sa priorité. Des sources proches du club anglais expliquent que les discussions ont avancé ces derniers jours.

Il sera à l'Euro

Appelé pour la première fois en équipe de France en novembre 2020, l’ancien joueur de Sochaux et Guingamp a été bloqué dans sa progression en décembre-janvier par une suspension de cinq matchs après un crachat sur un adversaire en Bundesliga. Il est revenu à son meilleur niveau à partir du mois de mars, terminant sa saison en club avec un total de 11 buts et 12 passes décisives en 40 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Resté sur le banc il y a une semaine face aux Gallois (3-0), en match de préparation à l’Euro, Thuram a pris place en tribunes mardi lors de la victoire des Bleus contre la Bulgarie (3-0) au Stade de France.

"Sur le plan personnel, c'est vrai que je suis content de mes statistiques. Sur le plan collectif, je pense qu'on aurait pu accrocher au moins une place européenne (le Borussia Mönchengladbach a fini huitième de Bundesliga, ndlr). Et quand je pense à mes stats, je pense à des actions loupées qui auraient pu augmenter le nombre de buts. Mais chaque année je progresse et j'améliore mes stats. Donc oui, je suis satisfait", confiait-il le mois dernier dans un entretien donné à RMC Sport.

Questionné sur son avenir, il avait préféré botter en touche: "Pour l'instant, je me concentre sur l'équipe de France et l'Euro. Quand je sortirai de l'Euro, on verra ce qu'il se passera."