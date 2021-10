Liga: Fati régale avec un golazo pour la victoire du Barça face à Valence

Pour la première titularisation d'Ansu Fati depuis près d'un an, le FC Barcelone s'est imposé à domicile face à Valence (3-1), lors de la neuvième journée de Liga. L'international espagnol a signé un but et provoqué un penalty, transformé par Memphis Depay. Sergio Agüero a fait de son côté ses grands débuts avec le club catalan.

Le Barça se donne un peu d'air. Au Camp Nou, les supporters catalans ont pu apprécier une victoire face à Valence (3-1), dans un match comptant pour la neuvième journée de Liga. Si Pedri était absent pour l'occasion, Ansu Fati a lui été titularisé pour la première fois depuis le 7 novembre 2020 et sa grave blessure au ménisque gauche.

Ansu Fati a eu le chic pour soigner son retour. Buteur fin septembre face à Levante pour sa première apparition, alors entré en jeu, le nouveau numéro 10 du Barça a inscrit son deuxième but en championnat, cette fois pour sa première titularisation en Liga depuis sa blessure. Et l’action de l’international espagnol fut de grande classe, en appui sur Memphis Depay, pour enrouler magnifiquement sa frappe ensuite, à l’entrée de la surface de réparation (13e).

S'il n'a que 18 ans, Ansu Fati a, en leader, sonné rapidement la révolte, alors que Valence avait ouvert le score dès sa première action (4e). A l'issue d'un corner, où Gavi, encore titulaire après ses débuts avec l'Espagne, a dégagé, le capitaine José Gaya a frappé du gauche en première intention. L'occasion de signer un véritable "golazo", sur une tentative assez lointaine.

Depay décisif

Globalement dominateur, le FC Barcelone s'en est encore remis à son duo Depay et Ansu Fati pour prendre l'avantage. Fauché dans la surface à l'issue d'une belle action collective, où Depay s'est montré précieux pour orienter le jeu, Ansu Fati a obtenu le penalty. Que le Néerlandais s'est chargé de transformer (41e), d'une frappe très puissante.

Ansu Fati a continué sa bonne prestation au retour des vestiaires. Servi par Sergino Dest, il a néanmoins buté (50e) sur Jasper Cillessen, auteur d'une belle parade. En face, Gonçalo Guedes s'est montré le plus remuant. S'il n'avait pas trouvé le cadre (24e) après un vrai festival individuel, il a trouvé le poteau (53e) plus tard dans la rencontre. Marc-André ter Stegen s'est interposé aussi sur une tentative puissante du Portugais (56e).

Remplacé à l'heure de jeu par Philippe Coutinho, Ansu Fati sera attendu mercredi pour la réception du Dynamo Kiev en Ligue des champions, où le club catalan doit se reprendre après deux défaites dans la compétition. Le Brésilien s'est chargé lui du but du break (85e) sur un excellent service de Sergino Dest, après un contre favorable, qui s'est retourné pour trouver Coutinho, qui se trouvait seul dans l'axe.

Dans la foulée, Sergio Agüero a réalisé ses grands débuts avec le Barça (86e), après avoir manqué le début de saison en raison d'une blessure au mollet. Grâce à ce succès, le club blaugrana est remonté à la 7e place du championnat, avec 15 points, à cinq unités de la Real Sociedad, leader, malgré un match de retard. Mais le Barça revient aussi à deux points du Real Madrid, à une semaine de la réception du Real Madrid, pour le Clasico.