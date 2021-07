Mercato: prolongation quasiment bouclée pour Benzema au Real

Selon Marca, Karim Benzema (33 ans) a déjà donné son accord pour prolonger son contrat avec le Real Madrid et sera lié au club jusqu’en 2023.

L’heure de la reprise a sonné pour Karim Benzema (33 ans). L’attaquant est attendu ce vendredi avec Raphaël Varane dans les installations du Real Madrid pour débuter la préparation. Les deux joueurs français ont bénéficié d’un peu moins d’un mois de vacances après l’élimination surprise de l’équipe de France en huitièmes de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4). Benzema fera son retour très affûté puisqu’il a publié de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux le montrant en train d’enchainer les exercices pendant la coupure.

Benzema et Varane ne vont pas retrouver le club dans les mêmes dispositions concernant leur avenir. S’ils sont tous les deux liés au Real jusqu’en 2022, leurs chemins ont de grandes chances de se séparer cet été. Varane aurait en effet donné son accord pour rejoindre Manchester United et attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. Pour Benzema, la donne est différente. Selon Marca, un accord est déjà bouclé entre l’attaquant français et le club pour une prolongation de contrat.

Arrivé au club en 2009 en provenance de Lyon, Benzema va signer une saison supplémentaire et sera lié avec les Merengues jusqu’en 2023. Cela scelle son avenir au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde en décembre 2022, qu’il compte évidemment jouer avec l’équipe de France. L’attaquant a effectué son grand retour en sélection à l’occasion de l’Euro au cours duquel il a inscrit quatre buts.

Cela coïncidera avec un nouveau rythme pour lui qui devrait désormais être concerné par toutes les trêves internationales. Depuis octobre 2015 et le début de l’affaire du chantage à la sextape, Benzema, non retenu par Didier Deschamps, avait pris l’habitude de rester à Madrid. Cela va changer à son plus grand bonheur. Le Real et Benzema doivent désormais officialiser la nouvelle de la prolongation. Mais cela ne fait plus aucun doute: Benzema sera l’avant-centre de Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur, la saison prochaine et jusqu’en 2023. Au moins.