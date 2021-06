Tottenham: après un gros couac avec Fonseca, Gattuso en pole pour le poste d'entraîneur

Alors qu'un accord verbal avait été trouvé entre les deux partis, Paulo Fonseca ne devrait pas être le nouvel entraineur de Tottenham en raison d'un désaccord financier. Les Spurs s'intéresseraient désormais à Gennaro Gattuso, qui vient de quitter la Fiorentina.

Les médias anglais l’annonçaient déjà arrivé, avec seulement quelques petits détails à régler avant l’officialisation. D’après les infos de Sky Sports et de Fabrizio Romano, Paulo Fonseca ne sera finalement pas l’entraineur de Tottenham la saison prochaine. L’accord avec le Portugais se serait effondré à cause de problèmes fiscaux. Les dirigeants des Spurs se seraient déjà tournés vers leur nouvelle cible: Gennaro Gattuso.

Les deux parties étaient arrivées à un accord verbal, plus tôt dans le mois, et devaient signer un contrat rapidement. Seulement, d’après Romano, Fonseca bénéficiait d’importants avantages fiscaux lorsqu’il était à la tête de l’AS Rome, son précédent club. Ceux-ci ne s’appliqueraient plus en Angleterre et Tottenham aurait refusé de "combler la différence de revenus", ce qui aurait fait capoter le contrat.

Gattuso vient de quitter la Fiorentina

Le club londonien se serait déjà mis en quête d’un autre candidat pour reprendre le poste. Les discussions seraient en cours avec l’Italien Gennaro Gattuso, 43 ans. Après deux années sur le banc du Napoli, l’ancien milieu de terrain s’était engagé cet été avec la Fiorentina, mais vient de quitter le club après des désaccords avec ses dirigeants au sujet du mercato. Il est donc à nouveau sur le marché, 23 jours seulement après avoir signé son dernier contrat.

Seulement septième de Premier League la saison passée, Tottenham est à la recherche d’un nouvel entraineur depuis le licenciement de José Mourinho, en avril dernier. Plusieurs pistes avaient été évoquées, dont Antonio Conte ou Mauricio Pochettino, mais celle de Paulo Fonseca était la plus avancée. Le "Special One" a lui déjà rebondi, en reprenant le banc de l’AS Roma, laissé vacant par… Fonseca.