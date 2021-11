Mercato en direct: accord entre Manchester United et Rangnick, selon la presse anglaise

Selon The Athletic, Ralf Rangnick serait tombé d'accord avec Manchester United pour prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer, qui vient d'être licencié. Il s'agirait d'un contrat de six mois, avec ensuite deux ans dans un rôle de consultant. Il reste désormais à trouver un terrain d'entente avec son club actuel, le Lokomotiv Moscou, où il exerce en tant que responsable des sports et du développement.