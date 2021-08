Mercato: en quête de renforts défensifs, l’OL serait intéressé par Kurzawa

Toujours en attente de recrues, l’OL de Peter Bosz songerait à attirer Layvin Kurzawa, selon L’Equipe. Le club lyonnais n’aurait pas encore formulé d’offre auprès du PSG pour son latéral gauche.

Cinq jours après avoir repris le championnat, l’OL est encore à la recherche de recrues. Et notamment au poste de latéral gauche, où les départs de Melvin Bard (Nice) et Youssouf Koné (Troyes, prêt) ne semblent pas avoir été compensés, malgré les présences de Maxwel Cornet et Henrique. D’après les informations de L’Equipe, Layvin Kurzawa serait notamment pisté par le club lyonnais, qui n'affiche pas une grosse surface financière pour ce mercato.

Face à Brest, Bosz a dû bricoler

En manque cruel de temps de jeu, l’international français (13 sélections, un but) n’est jamais parvenu à gagner une place de titulaire indiscutable depuis son arrivée à Paris en 2015. La saison passée, malgré la longue absence de Juan Bernat, l’ancien Monégasque n’avait pu disputé que 22 matchs, barré par Abdou Diallo.

Le quotidien explique que Lyon n’a pas encore transmis d’offre pour Kurzawa mais voudrait renforcer sa défense, malgré un portefeuille limité. Face à une cascade d’absences, Peter Bosz avait été contraint de titulariser une ligne défensive plus qu’expérimentale contre Brest (1-1): Dubois à gauche, Gusto (deux minutes de jeu en pro) à droite, et une charnière avec Marcelo et Lukeba (18 ans).

Kurzawa a refusé Galatasaray

Fin juillet, le latéral parisien avait repoussé une offre de Galatasaray, malgré des négociations entre les deux clubs. En fin de contrat en 2024, Kurzawa pourrait voir un départ d'un mauvais œil, quelques heures après avoir pu faire connaissance avec Lionel Messi.

De son côté, Peter Bosz a répété avant le début de saison avoir besoin "de bons joueurs dans chaque ligne", rappelant qu’il avait encore "le temps pour mieux équilibrer l’équipe". À moins de trois semaines de la fin du mercato, ce temps va commencer à presser.