Mercato: Gérard Prêcheur va devenir l'entraîneur des féminines du PSG

À la recherche d'un entraîneur pour son équipe féminine après le départ de Didier Ollé-Nicolle, le PSG a trouvé un accord avc Gérard Prêcheur, libre depuis son départ de Jiangsu en 2019.

Comme annoncé par L’Equipe, un accord a été trouvé entre Gérard Prêcheur (62 ans) et le PSG pour le poste d'entraîneur. Prêcheur, ancien coach de l'OL, viendra à Paris avec son fils en tant qu’adjoint. Le flou reste en revanche autour de l’avenir de Bernard Mendy, à qui il reste un an de contrat. D’après nos informations, son avenir ne s’inscrira pas au sein du staff de l’équipe première. La piste d’une réorientation vers le centre de formation serait privilégiée. Le club de la capitale devra aussi trouver rapidement une remplaçante à Marie-Antoinette Katoto, forfait pour le reste de l’Euro suite à sa blessure et indisponible au moins jusqu'à la fin de l’année 2022.

Il succèdera à Didier Ollé-Nicolle

L'ancien entraîneur des Fenottes, double vainqueur de la Ligue des champions et triple champion de France, va donc succéder à Didier Ollé-Nicolle sur le banc de l'équipe parisienne. Celui-ci avait été mis à pied par le PSG pour avoir eu - au moins - un geste déplacé à l'encontre de l'une de ses joueuses en tout début de saison, lors d'une tournée aux États-Unis. Au moins, puisque le club de la capitale parlait de "faits et de propos inappropriés auxquels auraient été exposées des membres de son équipe féminine". De quoi le pousser à agir: "Afin de préserver les intérêts de toutes les parties prenantes, le coach de l'équipe féminine a été mis en disponibilité ce jour", expliquait le PSG dans un communiqué.

L'affaire a depuis pris un tournant judiciaire puisqu'une information judiciaire contre X a été ouverte le 15 mai dernier pour "agression sexuelle par personne ayant autorité”. Selon L'Équipe, cette information judiciaire avait été ouverte sur la base d’éléments recueillis dans le cadre de l’enquête sur l’agression de Kheira Hamraoui. D’après le quotidien sportif, la juge d’instruction en charge de trouver les agresseurs de la milieu de terrain du PSG avait été destinataire d’informations au sujet de du comportement "inapproprié" de Didier Ollé-Nicolle, sans que les deux affaires ne soient liées.