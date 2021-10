Bundesliga: le Bayern et Dortmund déroulent et ne se lâchent pas

Vainqueurs respectivement d’Hoffenheim (4-0) et de l’Arminia Bielefeld (3-1), le Bayern Munich et le Borussia Dortmund restent en tête de Bundesliga après neuf journées. Robert Lewandowski a encore marqué, tout comme Kingsley Coman, auteur de son premier but de la saison. À noter aussi la reprise sensationnelle d'Hummels.

Le duel entre les deux meilleurs ennemis se poursuit en Bundesliga. Ce samedi, le rouleau-compresseur bavarois n’a fait qu’une bouchée d’Hoffenheim (4-0) pendant que le Borussia Dortmund s’imposait sans difficulté sur la pelouse de l’Arminia Bielefeld (3-1). Robert Lewandowski et Mats Hummels ont régalé, Kingsley Coman a retrouvé le chemin des filets.

Lewandowski au top, premier but pour Coman

Prétendant au Ballon d’or, Robert Lewandowski a encore brillé en inscrivant le but du break d’une frappe magnifique de l’extérieur de la surface, sur un service parfait de Thomas Müller (30e). Serge Gnabry avait auparavant délivré les Bavarois, à la conclusion d’un mouvement collectif délicieux (16e).

En fin de rencontre, Eric-Maxim Choupo-Moting (82e) et surtout Coman (87e) se sont chargés de saler l’addition. Le premier but de la saison du Français, une semaine après son retour de blessure. Une victoire qui a également été l’occasion pour Manuel Neuer de totaliser 300 succès en Bundesliga, à l’occasion de son 447e match. Recordman en la matière, Oliver Kahn n’est plus qu’à dix victoires de son homologue allemand.

Le bijou d'Hummels porte Dortmund

Pendant ce temps, le Borussia Dortmund n’a pas plus douté même sans Erling Haaland, grâce à un penalty de Emre Can (31e) et un bijou de Mats Hummels (45e) en première période. Le défenseur central a placé une reprise de volée instinctive à l’entrée de la surface pour définitivement soulager les siens. Bellingham, au bout d’un slalom dans la surface (72e) y est aussi allé de son but, avant la réduction de l’écart de Klos en fin de rencontre (87e).

Après neuf journées de Bundesliga, le Bayern Munich trône en tête du championnat, avec une petite longueur d’avance sur le BvB, et trois sur Fribourg, vainqueur à Wolfsburg (2-0). Futur adversaire du PSG en Ligue des champions, Leipzig n’a pas fait de détail non plus face à Greuter Fürth (4-1) mais reste seulement sixième.