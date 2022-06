Mercato: l'OM concurrencé par la Real Sociedad pour Mohamed-Ali Cho

INFO RMC SPORT - Courtisé par l'OM, Mohamed-Ali Cho plait également énormément à la Real Sociedad. Le club espagnol s'active pour convaincre l'attaquant français d'Angers.

C’est une vente qu’Angers attend cet été avant de pouvoir enchaîner sur plusieurs achats. Si Marseille est toujours intéressé par Mohamed-Ali Cho, un autre club tient la corde ces derniers jours: la Real Sociedad. Le club espagnol, qualifié pour la prochaine Ligue Europa, s’active en coulisses pour convaincre l'attaquant français de 18 ans de rejoindre la Liga.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Passé professionnel dès 2020, devenu l’an dernier le plus jeune joueur à démarrer une rencontre de Ligue 1 avec le SCO (à 16 ans et 224 jours), puis le premier joueur de la génération 2004 à marquer dans l’élite du football français, Cho est un phénomène de précocité. Un avant-centre qui allie force, vitesse et puissance. Un gaucher créateur et dribbleur habitué à aller plus vite que la moyenne.

Une grosse concurrence

Lancé avec parcimonie et prudence par Stéphane Moulin, il a enchaîné cette saison sous les ordres de Gérald Baticle avec 32 apparitions en Ligue 1. Pour un bilan personnel de quatre buts et une passe décisive. Si son contrat actuel court jusqu’en 2023, il semble acquis qu’il va faire ses valises cet été, afin de boxer dans une autre catégorie.

En plus de l’OM et de la Real Sociedad, son nom a notamment été associé à l’Eintracht Francfort, qui avait fait le forcing pour l'attirer en janvier dernier lors du mercato hivernal mais n'avait pas souhaité casser sa tirelire. Le Betis a également rattrapé son retard pour l’international Espoirs, passeur décisif jeudi soir pour Matthis Abline lors du nul des Bleuets contre l’Ukraine (3-3), synonyme de qualification pour l’Euro 2023.