Mercato: la direction du Bayern divisée quant à un recrutement de Kolo Muani

Auteur d'une grosse saison avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani s'attend sans doute à être courtisé cet été. L'attaquant français serait sur les tablettes du Bayern mais son style de jeu diviserait encore le board munichois à en croire la chaîne de télé allemande Sport1.

Blessé aux adducteurs, Randal Kolo Muani va manquer ce mercredi la demi-finale de Coupe d'Allemagne entre l'Eintracht Francfort et Stuttgart. Une absence de poids pour les hommes d'Oliver Glasner, quand on sait l'importance qu'a pris l'international tricolore (six sélections) cette saison. Auteur de 20 buts et 14 passes décisives en 40 apparitions avec le club allemand, l'ancien nantais réalise un premier exercice de très haut niveau en Bundesliga. Des prestations qui devraient logiquement attirer l'oeil de plusieurs clubs cet été lors du mercato.

Le style de jeu de Kolo Muani pas adapté au Bayern ?

Surveillé de très près par le PSG, qui aimerait s'attacher ses services en attaque, le joueur de 24 ans est également suivi par les champions d'Allemagne en titre. Il y a quelques jours encore, Sky Sports rapportait qu'Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern, souhaiterait enrôler Kolo Muani. Ce mercredi, c'est la chaîne de télé Sport1 qui rapporte qu'il y a, en effet, un intérêt de la part du club munichois. Pour autant, tous les membres du board ne semblent pas être sur la même longueur d'ondes.

Certains seraient sceptiques sur l'utilisation du Français, notamment en raison du fait que, pour eux, celui-ci a besoin d'énormément d'espace et de profondeur pour pouvoir s'exprimer. Un point qui ne collerait pas au style de jeu prôné par le Bayern. Pour d'autres, en revanche, le gros potentiel du buteur de Francfort couplé à sa meilleure connaissance de la Bundesliga et à ses premiers pas effectués en C1 cette saison (il a inscrit ses deux premiers buts dans la compétition) suffisent largement à en faire une priorité.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Eintracht, Kolo Muani n'entend pas précipiter sa décision. Ses dirigeants ne s'affolent pas non plus et voient cet intérêt grandir autour de leur numéro 9 comme étant "normal" au vu de ses sorties sur le terrain. Pour le moment, aucune offre n'a été formulée.