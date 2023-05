Mercato: la Juve prête à relancer Greenwood cet été ?

Malgré l’abandon des accusations de viol et d'agression sexuelle dont il faisait l’objet depuis l’an passé, Mason Greenwood ne devrait pas rejouer d'ici la fin de saison avec Manchester United. Pour l'été prochain, des clubs italiens seraient prêts à lui offrir une seconde chance.

C’était le 22 janvier 2022, soit il y a 470 jours. Manchester United dominait West Ham (1-0) en championnat avec une ligne d’attaque composée d’Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo et… Mason Greenwood. Un autre temps. Depuis, le jeune attaquant anglais n’est plus réapparu sur un terrain. Et rien ne dit qu’il reportera un jour le maillot des Red Devils. Même s’il a appris en février l’abandon des poursuites judiciaires le visant.

Grand espoir du football britannique, il avait été arrêté début 2022 après la diffusion de photos et vidéos montrant une femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps. "A tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement", était-il écrit en légende des publications. Il avait été accusé par une même plaignante de tentative de viol et d'agression pour des faits prétendument commis en 2021, ainsi que de comportement de contrôle et de coercition.

Un rebond en Italie ou en Turquie ?

Libéré en février 2022, puis réincarcéré pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, il avait de nouveau été remis en liberté en octobre dernier. Jusqu’à l’abandon des charges en raison du "retrait de témoins clés et de nouveaux éléments". Blanchi par la justice, Greenwood peut-il espérer rejouer avec les Red Devils ? Visé par une enquête interne, il n’a pas été autorisé à reprendre l’entraînement collectif et peut s’attendre à rester écarté au moins jusqu’à la fin de la saison.

Dans le même, certains clubs s’intéressent à sa situation. Et pas n’importe lesquels. Selon The Sun, la Juventus Turin serait ainsi prête à lui offrir une deuxième chance. Le club turinois, qui aurait déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur, songerait à formuler une offre cet été pour un prêt au long cours. L’AC Milan, l’AS Rome et des clubs turcs surveilleraient aussi ce dossier. Côté turinois, on espère à en croire The Sun que la présence de Paul Pogba, qui a évolué en Angleterre avec Greenwood, pourrait faciliter son arrivée.

Formé à Manchester United, l’attaquant de 21 ans a disputé 129 matchs sous le maillot rouge, pour un total de 35 buts et 12 passes décisives (toutes compétitions confondues). Il est toujours sous contrat jusqu’en 2025.