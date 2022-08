Mercato: la mise au point du président de l’Atlético dans le dossier Griezmann

Enreque Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a tenu à calmer toutes les rumeurs autour d’Antoine Griezmann. Remplaçant depuis le début de la saison et même insulté par ses propres supporters, le champion du monde français vit pourtant une période compliquée dans la capitale espagnole.

Contre vents et marées, Antoine Griezmann devrait toujours être un joueur de l’Atlético de Madrid le 1er septembre au soir, date de la fermeture du mercato estival. Remplaçant depuis le début de la saison (il est entré en jeu dans la dernière demi-heure lors des deux premières journées de Liga), l’attaquant français vit un début d'exercice 2022-2023 bien délicat sous le maillot Colchoneros. Pourtant, à en croire les propos du président du club espagnol, l’heure n’est absolument pas à un départ.

"Griezmann est un joueur de l'équipe, un joueur important. Il ne peut pas partir, a tranché Enreque Cerezo auprès de Movistar +, dans des propos rapportés par Europa Press. Un discours en total accord avec celui tenu par Diego Simeone.

Simeone: "Je l'apprécie et je l'aime"

"J'espère qu'il restera avec nous, je l'apprécie et je l'aime, a déclaré ces derniers jours le technicien madrilène. Tout le monde sait combien il est important pour l'équipe. J'espère qu'il pourra continuer sur la même lancée que lors de la pré-saison et de ce match à Getafe."

Prêté deux saisons par le FC Barcelone après une expérience délicate en Catalogne, le champion du monde 2018 est en mission reconquête après une saison 2021-2022 gâchée par sa première longue blessure et une panne sèche devant le but pendant plus de sept mois en matchs officiels.

Pourtant, l’an II de son deuxième mandat ne débute pas comme il l’avait prévu, malgré sa détermination à tourner la page sur l’une des saisons les plus décevantes de sa carrière. Remplaçant lors des deux premières journées face à Getafe (3-0) et Villarreal (0-2), "Grizou" a été sifflé par ses propres supporters lors de ses entrées en jeu. Les fans des Colchoneros sont même allés plus loin le week-end dernier lors du revers contre les hommes d’Unai Emery, en insultant le Français.

Un sacrifice financier demandé ?

Outre l’aspect sportif, des considérations économiques pourraient également entrer en jeu dans ce dossier. Selon plusieurs médias dont Mundo Deportivo, la direction des Colchoneros aurait demandé au joueur un sacrifice financier. Une réunion aurait eu lieu récemment entre Antoine Griezmann et le président de l'Atlético de Madrid. Celui-ci aurait demandé au joueur de 31 ans de consentir à une baisse de son salaire de 30%.

Pour rappel, Griezmann a déjà divisé son salaire par deux pour revenir à l'Atlético. Si le Français dispute plus de la moitié des matchs du club espagnol lors des deux saisons où il est prêté (avec au moins 30 minutes de temps de jeu), l'option d'achat sera automatiquement levée. Son temps de jeu ce lundi contre Valence donnera une nouvelle idée de ce qui attend Griezmann cette saison.