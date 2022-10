Ballon d'or: le Real très agacé par sa troisième place au classement des clubs

À l'instar de Toni Kroos et Karim Benzema, les Madrilènes n'ont pas compris pourquoi le Real Madrid, pourtant vainqueur de la Ligue des champions, n'a pas remporté le titre de club de la saison, décerné à Manchester City.

Le prix du meilleur club de la saison, décerné à Manchester City lors de la cérémonie du 66e Ballon d'or, n'a pas vraiment plu à tout le monde, à commencer par l'Espagne, qui espérait voir le Real Madrid triompher à la suite de sa 14e victoire en Ligue des champions face à Liverpool, le 28 mai dernier, et du 35e titre de champion de l'histoire du club. Pourtant, ce sont bien les Citizens qui ont triomphé. Kévin De Bruyne et Ederson sont allés chercher la récompense, remise des mains de Figo.

Les Merengue ont eux terminé troisièmes, derrière Liverpool. Ce qui a provoqué beaucoup d'incompréhension, à l'image de Toni Kroos. "Troisième meilleure équipe en 2021-2022. Heureux, Real Madrid ?", a tweeté le champion du monde 2014.

City mieux représenté au Ballon d'or

De son côté, le nouveau Ballon d'or Karim Benzema s'est montré catégorique à ce sujet. "Ils peuvent donner le trophée de meilleur club à qui ils veulent mais le meilleur club du monde est le Real Madrid", a confié l'international français à La Cadena Ser.

Manchester City a été couronné champion d'Angleterre la saison dernière, mais a pourtant été éliminé en demi-finale de la Cup et de la Ligue des champions... par le Real, ainsi qu'au quatrième tour de la Carabao Cup. Deuxième de ce classement, Liverpool a fini deuxième de Premier League, finaliste de la C1 et vainqueur de la Cup et de la Carabao Cup.

Or, le trophée reçu par Manchester City récompense le club ayant le plus de joueurs nommés parmi les finalistes du Ballon d'or (masculin et féminin). Avec six représentants (Bright, De Bruyne, Foden, Mahrez, Cancelo, Bernardo Silva), les Citizens sont à égalité avec les Reds (Alexander-Arnold, Van Dijk, Luis Diaz, Fabinho, Salah, Mané) et devant les Madrilènes, qui ne comptent que cinq représentants (Benzema, Courtois, Vinicius Jr, Modric, Casemiro).