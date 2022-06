Mercato: la presse madrilène moins confiante pour le transfert de Tchouaméni au Real

Alors que les discussions sont bien avancées entre le Real Madrid et Monaco, la presse madrilène n’est plus aussi sereine concernant le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain des Bleus veut rejoindre le club merengue, mais la concurrence du PSG sème le doute en Espagne.

Le vent n’a pas encore tourné mais une brise d’inquiétude commence à envelopper la capitale espagnole. Alors qu’une issue favorable était attendue prochainement, la presse madrilène se montre désormais moins sereine au sujet du transfert d’Aurélien Tchouaméni au Real.

Marca explique ce jeudi que le club merengue n’est plus certain de parvenir à boucler l’arrivée du milieu de terrain de Monaco. La faute à la concurrence du PSG, qui a également ciblé l’international français (8 sélections, 1 but) pour renforcer son entrejeu cet été.

"Une offre vertigineuse" du PSG

Selon Marca, le Real aurait formulé une offre de 60 millions d’euros à l’ASM, avec des bonus permettant d’atteindre les 70 millions d’euros. Et les dirigeants madrilènes n’envisageraient pas d’aller plus haut. De quoi compliquer l’arrivée de Tchouaméni, à l’heure où Paris est prêt à proposer une somme nettement supérieure pour arracher sa signature. Les vainqueurs de la dernière Ligue des champions se donneraient encore du temps pour tenter de parvenir à un accord. Ils misent notamment sur la volonté du joueur de 22 ans, qui souhaite rejoindre la Maison Blanche.

Mais le forcing du PSG serait perçu comme une menace très sérieuse. Le club de la capitale pourrait mettre sur la table une "offre vertigineuse", capable de convaincre Monaco. D’autant que Tchouaméni a encore deux ans de contrat dans la Principauté. Après avoir annoncé sa prolongation à Paris, Kylian Mbappé serait à la manœuvre pour tenter de séduire son compatriote.

Le Real aurait ciblé des plans B

Le Real Madrid, qui suit Tchouaméni depuis longtemps, ne compterait pas le lâcher. Mais la direction sportive aurait tout de même ciblé plusieurs noms en guise de plan B. Au cas où. Selon nos informations, le Real Madrid et Monaco discutaient ces derniers jours autour d’un transfert de 80 millions d’euros, avec 20 millions de bonus. L’optimiste était de mise et une officialisation était même envisagée cette semaine.

Tchouaméni est actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France afin de préparer les quatre matchs de Ligue des Nations à venir face au Danemark (ce vendredi au Stade de France), en Croatie (6 juin), en Autriche (10 juin), puis face à la Croatie (13 juin).