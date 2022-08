Mercato: le Barça veut des latéraux, quatre joueurs ciblés en priorité

À quatre jours de la fin du mercato, le FC Barcelone souhaite toujours signer un latéral gauche et un latéral droit. Quatre pistes, deux à chaque postes, sont privilégiées par les recruteurs, qui souhaiteraient boucler prochainement l'arrivée de Marcos Alonso.

Le FC Barcelone continue à alimenter les rumeurs de toutes sortes, à quatre jours de la fin du mercato. Mais, depuis quelques jours, le club blaugrana a clairement affirmé sa priorité: il lui faut des nouveaux latéraux, un de chaque côté, d’ici le 1er septembre. Les recruteurs du club ont ciblé des profils, avec qui les contacts sont déjà avancés: Juan Foyth et Hector Bellerin à droite, Marcos Alonso et Javier Galan.

Un vrai manque à droite

Pour l’heure, la plus grande urgence semble vraiment être le poste de latéral droit, auquel le club manque cruellement d’options. Sur ses dernières sorties, le Barça a dû repositionner sur le côté des joueurs dont ce n’est pas la position privilégiée, à l’image de Sergi Roberto et de Ronald Araujo. Mais ils ne semblent pas proposer suffisamment de garanties pour tenir toute la saison, ce qui a poussé les Blaugranas à accélérer sur le dossier de Juan Foyth.

Très en vue la saison passée avec Villarreal, le latéral argentin (24 ans) serait le profil qui plairait le plus en interne, d’après AS. Mais son club demanderait 20 millions d’euros pour être vendeur, une somme qui fait réfléchir le Barça. D’autant qu’il dispose d’une autre option aussi sérieuse, avec Hector Bellerin, un ancien de l’académie, qui arrive en fin de contrat à Arsenal en 2023. A priori, les Gunners seraient beaucoup moins exigeants financièrement pour le départ du latéral espagnol (27 ans), qu’ils avaient déjà prêté au Bétis Séville l’année dernière.

Alonso prêt à arriver

Si le Barça est un peu plus fourni à gauche, avec Jordi Alba et Alejandro Balde, il est paradoxalement plus avancé sur les dossiers de ce côté du terrain. Marcos Alonso, qui ne s’entraine plus avec Chelsea et dont le départ est acté depuis plusieurs semaines, serait d’accord pour rejoindre le club, mais son important salaire pose pour l’instant problème en Catalogne, où l’on craint de ne pas respecter le fair-play financier. Si les Blaugranas ne parviennent pas à trouver de solution, ils pourraient se rabattre sur l’Espagnol du Celta Vigo Javier Galan, seule autre option envisagée actuellement.

Pour réaliser ses transferts, le Barça doit en revanche quasi impérativement vendre au préalable. Bloqué par sa masse salariale trop importante, le club n’a pu inscrire Jules Koundé, recruté il y a un mois, que cette semaine sur les listes de la Liga. Un départ imminent de Memphis Depay ou Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourrait notamment faire l’objet d’un échange avec Marcos Alonso à Chelsea, serait donc le bienvenu.