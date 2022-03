Mercato: Lewandowski voudrait quitter le Bayern et n'est pas insensible au Real

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski n'a jamais caché son envie de relever de nouveaux défis. Le joueur n'est pas contre un départ au Real Madrid, qui veut boucler en priorité le dossier de Kylian Mbappé.

Robert Lewandowski va-t-il quitter le Bayern Munich ? En fin de contrat en 2023, l'attaquant polonais (33 ans) veut relever de nouveaux défis alors qu'il affole les compteurs en Bundesliga (305 buts en 374 matchs). Et un club l'intéresse tout particulièrement. Selon les informations de As, il aurait demandé à son agent Pini Zahavi d'essayer plusieurs options pour l'envoyer au Real Madrid. Le journal espagnol ajoute que les relations entre l'agent du joueur et le Bayern sont au plus mal depuis le transfert de David Alaba dans la capitale espagnole l'été dernier.

Le Bayern dos au mur

Or, la priorité pour Florentino Pérez est de boucler l'arrivée de Kylian Mbappé. Les Merengues gardent également un oeil attentif sur l'évolution du dossier Haaland, qui ne manque pas de courtisants aux quatre coins de l'Europe. Si le transfert du Norvégien ne se fait pas, Robert Lewandowski apparaîtrait plus comme une option exceptionnelle pour le club vainqueur de 13 Ligues des champions.

Le son de cloche n'est pas du tout le même en Bavière, où les dirigeants sont confrontés aux fins de contrat de Lewandowski, Neuer et Müller en 2023. Herbert Hainer, le président du club, aimerait d'ailleurs que les trois "terminent leur carrière au Bayern". Le champion d'Allemagne veut également éviter de laisser partir ses joueurs libres, comme ce fût le cas pour Nicklas Süle, David Alaba ou Javi Martinez dernièrement.