Mercato: le PSG et Reims se rapprocheraient d’un accord pour Ekitike

Hugo Ekitike pourrait rapidement s’engager avec le PSG lors du mercato estival. Selon les informations de plusieurs médias, le club francilien est proche de trouver un accord avec le Stade de Reims pour le transfert de l’attaquant de 20 ans.

Ciblé depuis de long mois par Newcastle, Hugo Ekitike n’a jamais été franchement convaincu par un départ vers le Nord de l’Angleterre. À force de faire traîner cette affaire, malgré un accord entre le Stade de Reims et les Magpies, le jeune buteur de 20 ans a manifestement fini par obtenir ce qu’il voulait. À savoir un transfert en direction d’un grand d’Europe. Selon les informations de Sky Sports ou du journal L’Équipe, le PSG se rapprocherait d’un accord avec le club champenois pour le prometteur attaquant.

Entré dans la danse après Newcastle, Paris a patienté le temps de boucler l’arrivée de Christophe Galtier mais semble désormais bien parti pour finaliser le tout. Un accord autour des derniers détails pourrait intervenir d’ici la fin du week-end et les positions se sont rapprochés jeudi après un échange téléphonique entre les deux clubs de Ligue 1. Hugo Ekitike, lui aurait déjà donné son aval au club francilien pour y signer un contrat de cinq ans.

Un transfert autour de 30-35 M€

Après avoir officialisé l’arrivée du milieu portugais Vitinha, le PSG ne parait plus très loin d’enregistrer un nouveau renfort cet été. En cas d’accord avec la direction champenoise, Hugo Ekitike pourrait donc quitter le stage de son équipe à Bruxelles pour aller passer sa visite médicale en région parisienne. Selon les informations de la presse française et anglaise, le montant du transfert se situerait entre 30 et 35 millions d’euros (en fonction des bonus).

Un prix inférieur à celui évoqué pour Gianluca Scamacca. Lui aussi pisté par Paris, l’attaquant italien ne serait pas lâché par Sassuolo pour moins de 40M€. Une somme que le PSG n’aurait pas voulu payer pour l’instant et qui aurait permis l’irruption de West Ham dans le dossier.

Un rôle de doublure à Paris?

Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 25 apparitions avec Reims lors de la saison 2021-2022, Hugo Ekitike devra se battre pour gagner sa place dans l’effectif du PSG face aux stars telles Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar.

Mais entre la défense du titre en Ligue 1 et les échéances européennes en Ligue des champions, le buteur de l’équipe de France U20 (6 sélections) ne manquera pas d’opportunités pour se montrer.