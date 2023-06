Mercato: comment les joueurs du PSV "taquinent" Xavi Simons sur le PSG

Invité de l'émission "Génération After" ce mardi sur RMC, Olivier Boscagli a révélé que les joueurs du PSV s'amusaient de la clause de Xavi Simons avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur français a encensé son jeune coéquipier après sa grosse saison à Eindhoven.

Parti du PSG avec seulement quelques matchs avec l'équipe première dans les jambes, Xavi Simons a explosé au top niveau cette saison. Recruté par le PSV, le jeune espoir néerlandais (20 ans) a multiplié les grosses performances en D1 néerlandaise et en Ligue Europa. Bonne nouvelle pour le club francilien, il disposerait d'une clause pour revenir à Paris. Une situation contractuelle qui a amusé ses partenaires à Eindhoven comme l'a confirmé Olivier Boscagli.

"Franchement on le taquine un peu sur cela de temps en temps. Parce tout le monde sait qu’il a cette petite clause avec le PSG, a raconté le défenseur ce mardi au micro de RMC. On essaye de le taquiner mais il ne fait rien paraître."

"Pas mal de clubs qui sont intéressés par lui"

Auteur de 22 buts et 12 passes décisives en 48 rencontres cette saison, Xavi Simons a marqué les esprits avec le PSV. Malgré un contrat jusqu'en 2027, l'ancien du Barça et du Paris Saint-Germain ne manque pas de courtisans cet été.

"Pour le coup on ne sait pas. Aujourd’hui, il est sous contrat avec le PSV donc nous, on attend qu’une seule chose: qu’il reste, a encore lancé Olivier Boscagli au sujet de son jeune partenaire. Mais je pense qu’il y a quand même pas mal de clubs qui sont intéressés par lui."

"Il a prouvé qu’il pouvait s’imposer dans n’importe quel club"

Arrivé aux Pays-Bas en 2019 en provenance de son club formateur de Nice, Olivier Boscagli a vu Xavi Simons débarquer l'été dernier à Eindhoven. Et après une seule saison à ses côtés, le Français est sous le charme de la pépite batave.

"Avec ce qu’il a démontré cette année, je pense qu’il a prouvé qu’il pouvait s’imposer dans n’importe quel club. Après, il est encore jeune, a enchaîné l'ancien défenseur des Aiglons dans l'émission Génération After. Il vient d’avoir 20 ans et c’est sa première vraie saison comme titulaire toute l’année. Il nous a montré des qualités exceptionnelles, c’est sûr."

Olivier Boscagli, défenseur du PSV Eindhoven, invité de Génération After – 20/06 10:24

Impressionné par les performances de Xavi Simons dans un couloir cette saison, Olivier Boscagli a reconnu qu'il ne s'attendait pas à le voir être aussi solide sur le plan physique quand il l'a vu arriver.

"Franchement j’ai été très surpris. Quand on l’a vu arriver, on a vu le CV avec Barcelone et le PSG. On s’est dit que le mec il savait jouer au foot, il n’y avait pas de problème là-dessus. Mais quand on le voit, il n’est pas immense (en taille). Après il est quand même bien costaud, il est hyper gainé mais c’est sûr que l’on s’est demandé si physiquement il allait faire l’affaire, a finalement estimé le défenseur français du PSV. Au final, franchement, il a tout explosé aux Pays-Bas. Pour le coup, il nous a vraiment prouvé à tous que malgré sa taille et malgré son gabarit, il peut jouer ailier et contre des grands défenseurs."