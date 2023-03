Mercato: le Real rêve toujours de Haaland, vers un transfert record?

La presse madrilène a relancé ce jeudi les rumeurs autour d'une arrivée de Erling Haaland au Real Madrid en 2024. Le buteur norvégien de Manchester City pourrait alors rejoindre la Liga grâce à une clause libératoire dont l'activation ferait potentiellement de lui le joueur le plus cher de l'histoire devant Neymar.

L'intérêt de Florentino Perez et du Real Madrid pour Erling Haaland constitue un secret de Polichinelle depuis plusieurs années. Mais après l'avoir manqué en 2020 puis en 2022, le club merengue ne veut pas rater le coche...en 2024. Ce jeudi, le journal AS fait sa une sur le futur transfert du phénomène scandinave.

Selon les informations du média espagnol, le Real fait de Erling Haaland une priorité pour l'après-Benzema. Proche de prolonger pour une saison supplémentaire, le Français de 35 ans laisserait ensuite sa place à la pointe de l'attaque au 'Cyborg' scandinave. Pour justifier l'inaction des Madrilènes en 2023, le quotidien a aussi précisé que l'offensive prévue en 2024 coincidait avec l'entrée en vigueur d'une clause libératoire lui permettant de quitter Manchester City à moindre coût.

Un montant record pour recruter Haaland?

A moindre coût, certes, mais Erling Haland ne sera pas gratuit. Même en 2024 et même s'il poussait pour signer au Real Madrid. Sous contrat avec les Skyblues de Pep Guardiola jusqu'en 2027, le Norvégien pourrait quitter le club anglais en cas d'activation de cette clause. Mais pour l'arracher à la Premier League il faudra sortir le chéquier.

Toujours selon les informations de AS, le prix pour recruter celui qui a déjà marqué 37 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison se situerait entre 220 et 240 millions d'euros. Si le Real se lance effectivement à l'assaut de Erling Haaland dans un peu plus d'un an, le Norvégien pourrait donc bien devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football devant les stars du PSG Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€).

En plus de potentiellement effacer le record du Brésilien datant de 2017, Erling Haaland pourrait bien constituer le nouvel ajout d'un Real Madrid de Galactiques 3.0. AS n'a pas oublié de le rappeler: une arrivée du Norvégien resterait totalement indépendante de la situation de Kylian Mbappé.

Après avoir prolongé à Paris en 2022, le Français reste sur les tablettes du Real Madrid. Sous contrat au PSG jusqu'en 2024, il pourrait lui aussi prendre la route de l'Espagne ensuite... et y être associé à Erling Haaland.

Les cinq transferts les plus cher de l'histoire:



1. Neymar de Barcelone vers le PSG pour 222M€



2. Kylian Mbappé de Monaco vers le PSG pour 180M€



3. Ousmane Dembélé de Dortmund vers Barcelone pour 140M€



4. Philippe Coutinho de Liverpool vers Barcelone pour 135M€



5. Joao Felix du Benfica vers l'Atlético pour 127M€