Mercato: le Real va poursuivre avec Ancelotti, assure la presse madrilène

Incertain après l'élimination du Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions, l'avenir de Carlo Ancelotti aurait été tranché en haut lieu par la Maison blanche: Florentino Pérez va rencontrer le coach italien pour évoquer la suite de leur collaboration la saison prochaine, croit savoir la presse locale.

Eliminé aux portes de la finale en Ligue des champions et dépossédé de son titre de champion d'Espagne par le Barça, Carlo Ancelotti ne devrait pas voir son poste menacé en vue de la saison prochaine.

AS assure ce jeudi matin que le coach italien, 63 ans, va rencontrer son président Florentino Pérez très prochainement, mais pour évoquer la saison prochaine et le mercato à venir. Le quotidien madrilène indique que ses dirigeants jugent le cru 2022-23 "magnifique en Coupe, acceptable en Ligue des champions et mauvais en Liga".

>> Toutes les infos sur le mercato dans notre direct

"La saison prochaine, nous serons là à lutter pour gagner une autre Ligue des champions"

Malgré l'intérêt du Brésil, qui souhaite ardemment en faire son prochain sélectionneur, le "Mister" devrait aller au bout de son contrat qui court jusqu'en juin 2024. La balle est en tout cas dans son camp. Florentino Pérez pourrait profiter de cette entrevue pour acter les intentions de son entraîneur, et se projeter sur le recrutement - un numéro 9 de complément à Karim Benzema est la priorité -, le renouvellement des anciens Luka Modric et Toni Kroos ainsi que le départ de certains indésirables (Eden Hazard, Mariano).

Rapidement après la lourde défaite de la Maison blanche sur la pelouse de Manchester City, Carlo Ancelotti avait confirmé son intention de poursuivre avec l'équipe madrilène. "La saison prochaine, nous serons là à lutter pour gagner une autre Ligue des champions", avait-il lâché.