Mercato: une première offre formelle du Barça au Bayern pour Lewandowski?

Une première offre aurait été transmise par le FC Barcelone au Bayern Munich pour le transfert de Robert Lewandowski, selon le média polonais Mezcyki. Une information plus ou moins confirmée par Xavi en conférence de presse ce samedi.

Alors que les médias catalans annonçaient déjà un accord verbal entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone pour un transfert à l'été, un média polonais avance que les deux se seraient d'autant plus rapprochés ce samedi.

Une première offre ce samedi selon un journal polonais

Selon le site polonais Mezcyki, le Barça aurait déjà fait une première offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Selon des sources de la négociation révélées par les médias polonais, l'offre s'élèverait à "plusieurs dizaines de millions d'euros". Mundo Deportivo expliquait mercredi dernier que le Barça cherchait à signer Lewandowski pour 30 millions d'euros, avec un plafond de 35 millions d'euros.

L'attaquant polonais avait déclaré publiquement qu'il voulait quitter le Bayern Munich lors du dernier match de la saison du club: "Je veux partir, nous devons trouver un accord des deux côtés." Le Barça avait alors déjà fait un premier pas pour essayer de signer l'attaquant allemand.

Xavi avait déjà annoncé un début de négociations

Jusqu'à présent, et dans l'attente de la volonté du club allemand d'entamer des discussions officielles avec le Barça, tous les responsables du club se sont montrés inflexibles concernant un potentiel départ de Lewandowsi. Leur président, Herbert Hainer, et leur directeur général, Oliver Kahn, ont tous deux réaffirmé que Lewandowski n'était pas à vendre et qu'il "honorera son contrat, qui expire en 2023".

En conférence de presse à la veille de la dernière rencontre de la saison en championnat face à Villarreal, Xavi a été interrogé sur la possibilité de voir Robert Lewandowski signer au Barça cet été. L'entraîneur catalan a expliqué que "oui, c'est une des possibilités". "Il l'a dit lui-même. Certaines négociations sont en cours, ce ne sera pas facile avec le Bayern qui est aussi impliqué."