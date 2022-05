Le Barça assure ne pas avoir rencontré l'agent de Lewandowski

Le directeur sportif du FC Barcelone Mateu Alemany révèle, en marge du match contre Majorque, qu’il n’a pas rencontré les représentants de Robert Lewandowski, en fin de contrat dans un an au Bayern. Il explique aussi que le club travaille sur les prolongations de Gavi et de Dembélé.

Le Barça avance sur son avenir à quelques semaines de la fin de saison. Que cela soit pour les prolongations de certains de ses joueurs mais aussi pour le transfert de d’autres, comme Robert Lewandowski. Mateu Alemany, directeur sportif du club, fait le point au micro de la Movistar avant la rencontre face à Majorque, ce dimanche soir.

"Je n'aime pas parler des négociations, explique-t-il au sujet de l’attaquant bavarois, dans des propos relayés par Sport. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de rencontre avec le représentant de Lewandowski. Quand un joueur a un contrat, nous allons d'abord vers son club". Le journaliste espagnol Gerard Romero indiquait cette semaine qu’une réunion avait eu lieu entre le représentant du joueur et Alemany pour un contrat de deux ou trois saisons.

"Dembélé et Gavi? Nous allons tout faire pour qu'ils continuent"

"Les deux veulent continuer, mais nous devons être stricts, ajoute le directeur sportif au sujet des prolongations d’Ousmane Dembélé et de Gavi. Tout le monde sait comment nous sommes avec le fair-play financier. Les chiffres sont publics. Dans un passé récent, il y avait une autre culture et il est difficile de la changer. Il faut tout valoriser et s'adapter à la réalité. Ce sont des processus difficiles, mais l'important est qu'ils veuillent tous les deux rester et nous allons tout faire pour qu'ils continuent".

L’attaquant français, dont le nom est cité au PSG, sera libre de tout contrat au terme de la saison en cours. Concernant le milieu de la Masia, son contrat cours jusqu’en 2023 en Catalogne, tout comme celui Robert Lewandowski de Bavière. Qui pourrait rejoindre le Barça contre 30 à 35 millions d'euros.