Mercato: Longoria met fin à la rumeur Ronaldo à l'OM

Le président marseillais Pablo Longoria s'est exprimé au sujet de la rumeur autour de Cristiano Ronaldo à l'OM en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. En coupant court à ce rêve fou pour les supporters phocéens.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM ne restera qu'un rêve pour les supporters phocéens. Questionné sur le sujet en marge du tirage au sort des phases de poule de la Ligue des champions à Istanbul, Pablo Longoria rappelle que l'opération n'a aucune chance d'aboutier.

"C’est le monde des réseaux sociaux, à chercher à faire du buzz, déclare-t-il au micro de beIN Sports à propos notamment du #RonaldOM lancé par les fans olympiens. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens que l’on a. (Réclamer) Cristiano Ronaldo, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez, Haaland, peuvent venir à l’OM".

"On doit faire le football avec les moyens que l'on a"

"Rêver, c’est une belle chose pour tout le monde, ajoute-t-il. Mais on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire le football avec les moyens que l’on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s’améliorer toutes les saisons. Être compétitif, mais surtout porter un modèle économique, pour moi c’est l’avenir du football".

"On dit qu’on voudrait faire un effectif avec 21, 22 éléments, apprend Longoria sur le mercato, au micro de RMC Sport. On doit faire encore quelques départs de joueurs jusqu’au 1er septembre. C’est important, pour une question d’équilibre, le nombre de joueurs dans l’effectif".

Longoria "ouvert jusqu'au 1er septembre"

Le président de l'OM explique aussi à propos des arrivées que "ça dépend des départs". Depuis le début du mercato, le club s'est séparé de Lirola (Elche), De la Fuente (Olympiakos), Henrique (Botafogo), Radonjic (Torino), Strootman (Genoa), partis en prêt, ainsi que Luan Peres (Fenerbahçe) et Perrin (Strasbourg), transférés, alors que Kamara et Mandanda ont quitté le club libres. "Je suis ouvert jusqu’au 1er septembre avec toujours l’objectif d’améliorer l’effectif", conclut-il.