RonaldOM: d'un twitto marseillais à Jul, itinéraire du rêve "Ronaldo à l'OM" sur les réseaux

Depuis plus d'un mois, les supporters marseillais entretiennent le doux rêve de voir Cristiano Ronaldo signer à l'OM. Ce qui n'était au début qu'un simple condensé de passion et de second degré sur les réseaux sociaux est devenu un vrai sujet de conversation, y compris chez les stars.

Tout a commencé le 19 juillet. À l'époque, cela fait un moment que la presse fait écho des velléités de départ de Cristiano Ronaldo, malheureux à Manchester United et privé de Ligue des champions. Piers Morgan, animateur de télévision britannique, réputé proche de l'attaquant portugais de 37 ans, est invité à donner son avis à la radio. "Je pense qu'il pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant", dit-il. Une phrase au conditionnel comme tant d'autres. Mais un internaute marseillais la repère et s'enflamme dessus. Le hashtag #RonaldOM naît. Un bon mois plus tard, ce qui relevait surtout d'un enthousiasme au second degré a dépassé la sphère de la "twittosphère footballistique".

L'internaute marseillais en question est @basilebilo, un graphiste qui compte plus de 26.000 abonnés sur Twitter. C'est lui qui a ouvert la voie aux supporters marseillais pour qu'ils expriment leur rêve, nonobstant les considérations sportives et financières. Son premier message ("Et si...") avec le fameux hashtag a suscité plus de 8.000 interactions. Un carton qui s'explique aussi par le photomontage qu'il a créé et accolé à son message. On y voit Cristiano Ronaldo célébrant un but avec la tunique phocéenne au Vélodrome. Cette image a fait le tour de la toile.

L'OM s'en est amusé

Bon nombre de supporters marseillais ont ainsi passé cette soirée du 19 juillet à s'enflammer. Mohamed Henni, influenceur bien connu, s'est lui aussi prêté au jeu: "Ronaldo doit signer à l'OM, ça serait un tremplin dans sa carrière". Supporter olympien revendiqué, le député LREM Sacha Houlié n'a pas manqué ce ramdam: "À la fin d’une journée éprouvante et au cœur d’une actualité inquiétante, il est toujours bon d’avoir des petits bonheurs".

Parmi les milliers de tweets, des anonymes ont bien traduit l'état d'esprit qui régnait. "Je n'y crois pas une seule seconde, mais bon j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller avec ce hashtag", écrivait une supportrice, quand un fan demandait de la souplesse aux "adeptes du premier degré". D'ailleurs, même l'OM s'en amusera avec son compte en espagnol.

Au fil des jours, le hashtag #RonaldOM redescend logiquement. L'OM avance sur son mercato et "CR7", un temps à l'écart du groupe à Manchester, retrouve ses partenaires et finit par démarrer titulaire contre Brentford le 13 août. Sauf que les Red Devils dévissent avec une défaite 4-0. De quoi relancer les spéculations. Certains médias évoquent un intérêt du Sporting, pendant que bon nombre de supporters marseillais continuent d'entretenir la flamme. D'autant que le 17 août, l'OM, dans sa vidéo d'annonce d'Issa Kaboré, sa dixième recrue, fait clairement comprendre qu'une onzième signature est à venir. La machine #RonaldOM est relancée.

Jul: "Laissez moi rêver"

Dans la soirée du 19 août, un journaliste italien évoque des contacts entre l'OM et Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo. Le démenti apporté le lendemain par RMC Sport, faisant savoir que le club n'a aucune intention de recruter la star, n'y change rien: le hashtag perdure, l'espoir avec.

À l'approche de la fin du mercato, c'est cet "espoir" qui a poussé le rappeur Jul à monter au créneau. "Laissez moi rêver #RonaldOM", a écrit le 23 août l'artiste aux 1,8 million d'abonnés sur Twitter, 3,2 millions sur Instagram.

L'improbable tweet de Vitaa

Complètement entre les mains du grand public, le hashtag est à son plus haut niveau et fait réagir tout un tas de personnalités. "Viens mon ami", lance l'ancien buteur international français Djibril Cissé. "Ce serait génial", s'amuse Luis Fernandez. La cerise sur le gâteau est apportée par la chanteuse Vitaa, qui a tweeté comme ces internautes se revendiquant "insiders" de leur club de coeur. "Je crois bien que j’ai croisé Jorge Mendes à l’aéroport de Toulon-Hyères juste avant mon décollage pour Paris… Je dis ça, je dis rien cricri… Et allez l'OM", lâche l'interprète de Confessions nocturnes. Au cas où, cela a été formellement démenti.

Reste que tout le monde a désormais son avis sur la question. Malgré tout, les supporters continuent de rêver d'une surprise dans la dernière ligne droite du mercato. Éric Di Meco a en tout cas estimé sur RMC qu'il serait "impardonnable" que le président Pablo Longoria et le propriétaire Frank McCourt ne tentent pas le coup. Or, le marché ferme le 1er septembre. Tic tac...

Du côté de l'OM, l'amusement du début à cédé la place à l'agacement, comme le montrent les déclarations de Fabrizio Romano ce jeudi matin. Et alors que Milik est en partance pour la Juventus, le message de la direction est clair: il n'y aura pas de renfort dans un secteur offensif déjà bien fourni.