Mercato: Manchester United accélère pour Kane, qui pourrait être le transfert XXL de l'été

Les dirigeants de Manchester United veulent rapidement engager des discussions avec Tottenham pour recruter Harry Kane, priorité d’Erik ten Hag pour l’été prochain. Les Red Devils pourraient proposer 90 millions d’euros.

Ce n’est pas une nouveauté, Harry Kane (29 ans) est dans le viseur de Manchester United. Mais selon plusieurs médias anglais, les Red Devils vont passer à l’action pour tenter de recruter celui qui a été érigé en priorité par le manager Erik ten Hag pour l’été prochain. Les dirigeants ont validé la piste du Néerlandais et veulent engager des discussions très rapidement avec leurs homologues des Spurs. Le directeur exécutif Richard Arnold aurait ainsi validé une enveloppe de 90 millions d’euros pour convaincre le club londonien de lâcher son capitaine, sous contrat jusqu’en 2024.

Kane voudrait partir

L’international anglais, tout nouveau détenteur du record de buts en sélection (55 en 82 matchs), arrive à un gros tournant de sa carrière. Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat dans son club de toujours, il serait tenté par un départ dans sa quête de remporter enfin un titre pour étoffer un palmarès désespérément vide. Les moyens de Manchester United, actuellement engagé dans un processus de vente, ont de quoi le convaincre autant que la forme florissante des Mancuniens sous les ordres de ten Hag (vainqueurs de la League Cup, qualifiés en quart de la Ligue Europa, troisièmes de Premier League).

La dynamique mancunienne tranche avec l’enlisement des Spurs, qui viennent de virer Antonio Conte. Après la longue période sous les ordres de Mauricio Pochettio (2014-2019), Tottenham est entré dans une zone d’instabilité avec ce cinquième départ de coach en moins de quatre ans (Pochettino, Mourinho, Mason, Espirito Santo et Conte). Daniel Levy, patron du club, aimerait recruter un manager capable de convaincre Kane de rester dans le nord de Londres.

Selon les médias anglais, Kane devrait pousser pour partir et aurait pour préférence de rejoindre Manchester United. D’autres gros prétendants sont aussi sur les rangs: le Bayern Munich, Barcelone et Chelsea. Les Red Devils en sont bien conscients et ne veulent plus perdre de temps sur l’avant-centre courtisé de longue date.