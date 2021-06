Mercato: Manchester United aurait lâché la piste Dembélé

La blessure d’Ousmane Dembélé (24 ans) lors de l’Euro 2021 aurait poussé Manchester United à retirer son offre pour recruter l’international français, qui ne compte plus qu’un an de contrat au Barça.

Les plans d’Ousmane Dembélé (24 ans) ont peut-être évolué avec sa blessure au genou droit. Selon la chaine catalane TV3, Manchester United se serait rétracté sur un éventuel transfert de l’ailier français. Les Anglais étaient disposés à proposer 50 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien Rennais, qui ne compte plus qu’un an de contrat. Cette offre serait désormais caduque après l’opération du tendon du biceps fémoral du genou droit de Dembélé qui l’éloignera des terrains pendant quatre mois.

Le club anglais était venu à la charge auprès du joueur l’été dernier mais l’international français avait refusé, désireux de s’imposer enfin avec le club catalan. Enfin épargné par les blessures, il a pu disputer une saison complète (4 matchs, 11 buts) et gagner sa place avec l’équipe de France pour participer à l’Euro. Mais il s’est blessé lors de son entrée en jeu contre la Hongrie (1-1) en phase de poules.

Ce nouveau coup dur l’a privé de la suite de la compétition mais le place aussi dans une situation particulière sur son avenir. Cela devrait en effet le contraindre à rester à Barcelone puisque les clubs intéressés n’investiront pas sur un joueur blessé.

Plongé en pleine crise financière, le Barça n’aurait pas refusé un départ de l’ancien joueur de Dortmund qui aurait pu remplir les caisses. L’enjeu est désormais d’obtenir une prolongation de Dembouz pour éviter qu’il ne parte libre l’été prochain. Mundo Deportivo assurait ces derniers jours que le joueur se montrait plutôt réceptif à l’idée d’étendre son bail avec le club catalan. Joan Laporta président, l’apprécie et avait érigé comme l’une des priorités la prolongation de son contrat avant son élection.

Recruté en 2017 contre 105 millions d’euros (plus 40 millions d’euros de bonus, dont 30 ont déjà été versés), Dembélé va désormais se consacrer à récupérer au plus vite après avoir accumulé les blessures en quatre ans (au moins 11 et plus d’un an d’absence cumulée).