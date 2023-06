Manchester United: le ras-le-bol d'Evra, qui veut en terminer avec le "cirque" autour de la vente du club

Patrice Evra a partagé son impatience autour de la vente de Manchester United. L'ancien défenseur des Red Devils espère que cette situation va rapidement se régler afin de ne pas nuire aux performances de l'équipe.

Sir James Ratcliffe ou le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani... Si la famille Glazer souhaite vendre Manchester United, la reprise du club mancunien n'est toujours pas actée. Et visiblement cela commence à agacer certaines légendes des Red Devils. Si des supporters ont organisé une manifestation à proximité d'Old Trafford ce mardi, Patrice Evra a demandé aux propriétaires actuels de mettre fin au flou entourant l'avenir du club.

"On parle de ce deal depuis combien de mois maintenant? Depuis novembre, a pesté l'ancien latéral gauche de Manchester United auprès du journal The Times samedi. Maintenant, la question c’est: pouvons-nous arrêter ce cirque et trouver une solution afin de faire venir le propriétaire le plus tôt possible? Nous devons le trouver maintenant, avant le début de la saison."

Saha: "Cela a pris trop de temps"

Malgré les doutes entourant l'avenir du club avec la potentielle fin de l'ère Glazer, Erik ten Hag a réalisé une belle saison 2022-2023 en emmenant son équipe sur le podium de la Premier League derrière le rival Manchester City et Arsenal. Mais le technicien néerlandais ne sait toujours pas de quelle latitude il bénéficiera pour façonner son équipe pour la campagne 2023-2024.

Si plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur des Red Devils, aucune recrue n'est arrivée pour le moment. Une situation qui irrite également Louis Saha.

"Cela a pris trop de temps et cela va commencer à affecter l'équipe et le manager, a également noté l'ancien attaquant de Manchester United ces derniers jours pour le site Compare.bet. Erik ten Hag a besoin de savoir ce qu'il peut dépenser et qui il peut signer, cela doit donc se terminer maintenant."